قوات اسرائيلية خطفت مواطنا في منطقة وادي الحجير

خطفت قوة من الجيش الاسرائيلي، أثناء توغلها في وادي الحجير، المواطن حسام فواز من بلدة تبنين، خلال توجهه الى مركز عمله في مركز الكتيبة الاندونيسية التابعة لـ"اليونيفيل" في بلدة عدشيت القصير - قضاء مرجعيون.

وفي وقت لاحق، توجهت دورية تابعة لـ"اليونيفيل" إلى مفرق القنطرة حيث تتواجد قوة إسرائيلية.