بو حبيب اتصل بنظيره السوري: نتطلع لأفضل علاقات مع الحكومة الجديدة بسوريا بما يخدم مصالح الشعبين

نشرت وزارة الخارجية والمغتربين في حسابها عبر منصة إكس البيان التالي:

أجرى وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بوحبيب إتصالاً هاتفياً بنظيره السوري د. أسعد حسن الشيباني هنأه فيه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.وأعرب أيضاً عن تمنياته له بالنجاح في فتح صفحة جديدة للدبلوماسية السورية في المحافل الإقليمية والدولية.واغتنم الوزير بوحبيب المناسبة ليؤكّد تمسّك لبنان بوحدة سوريا، و سلامة أراضيها، واستقلالها، وحق شعبها بتقرير مصيره، وتطلّع لبنان الى أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سوريا، بما يخدم مصالح الشعبين والجمهوريتين.كذلك أعرب الوزير بوحبيب عن رغبته بزيارة سوريا، فرحب الوزير الشيباني بالزيارة. وقد توافق الوزيران على ضرورة عقد لقاء مطلع العام القادم، للبحث في الامور والقضايا المشتركة.كما تلقى الوزير بوحبيب إتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الكويت د. عبدالله اليحيا حيث وضعه في إجواء الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي المزمع عقده، وعلى جدول أعماله الوضع في كل من لبنان وسوريا حيث تبلغ دعم الكويت لكل ما فيه مصلحة لبنان وسوريا.وإنتهز الوزير بوحبيب المناسبة لشكر الكويت على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، وما قدمته من تسهيلات ومساعدات إغاثية وإنسانية وطبية، وبشكل خاص الجسر الجوي المستمر الى لبنان، كما شكر الوزير بو حبيب نظيره الكويتي على توفير طائرة عسكرية لشحن المواد الطبية والاغاثية التي جمعتها الجالية اللبنانية في الكويت بالاشتراك مع متبرعين كويتيين، تلبية للحملة التي نظمتها السفارة، والتي بلغت حمولتها ٣١ طنا، وجرى تسليمها للجنة الطوارئ الحكومية يوم ٢٢ كانون الأول الجاري.