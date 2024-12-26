الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الامين العام لاتحاد المصارف العربية: إعادة الثقة بالليرة اللبنانية تمثّل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصاديّ
أخبار لبنان
2024-12-26 | 03:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الامين العام لاتحاد المصارف العربية: إعادة الثقة بالليرة اللبنانية تمثّل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصاديّ
أكّد الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أنه مع اقتراب العام 2025، يقف لبنان على أعتاب مرحلة جديدة تهدف إلى استعادة الانتظام الماليّ والنقديّ وتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية والنظام المصرفيّ.
وشدّد على أنّ إعادة الثقة بالليرة اللبنانية تمثّل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصاديّ.
فلفت إلى وجوب العمل على تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة وشفافة لضمان استقرار الأسعار، إلى جانب تعزيز احتياطيّ العملات الأجنبية، من خلال تحسين ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية.
ودعا المصارف اللبنانية إلى بناء جسور الثقة مع المستثمرين والأسواق المالية الدولية وتعزيز العلاقات المصرفية الدولية عبر تعزيز الامتثال للمعايير العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تشجيع الاستثمار عبر تقديم ضمانات تحمي حقوق المستثمرين وتأكيد التزام لبنان بالإصلاح.
وقال إنّ نجاح هذه الجهود يتطلب تكاتف جميع الأطراف الوطنية من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنيّ، إلى جانب الدعم الدوليّ من المؤسسات المالية والدول الصديقة، مما سيسهم في وضع لبنان على مسار النمو المستدام واستعادة مكانته كوجهة استثمارية آمنة.
وأوضح فتوح أنّ عملية إعادة الإعمار في سوريا هي فرصة اقتصادية هامة للبنان في المرحلة المقبلة، حيث يمكن للاقتصاد اللبناني الاستفادة بشكل كبير من هذا المشروع الضخم.
وقال: "بالنظر إلى الروابط الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين البلدين، يمكن للبنان أن يؤدّي دورًا محوريًا في توفير الخدمات والمواد اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية السورية."
وأضاف: "ستفتح إعادة الإعمار أبوابًا جديدة للمقاولين اللبنانيين، والشركات الهندسية، والمصارف التي ستستفيد من المشاريع الكبيرة في قطاعات مثل البناء، الطاقة، النقل، والاتصالات. علاوة على ذلك، فإن النشاط التجاري عبر الحدود سوف يُعزز من قدرة لبنان على استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام."
واعتبر أنّ هذه الفرصة محركًا إضافيًا للاقتصاد اللبنانيّ في ظل الظروف الحالية، مما سيسهم في خلق وظائف جديدة وتحقيق استقرار اقتصادي، بينما يعزز من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسوريا.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
العام
لاتحاد
المصارف
العربية:
إعادة
الثقة
بالليرة
اللبنانية
تمثّل
الأساس
لتحقيق
الاستقرار
الاقتصاديّ
التالي
قائد الجيش الى السعودية... وهذا ما سيبحثه مع نظيره
هرّب كميّة من الدّخان عبر المعابر غير الشرعيّة... وهذا مصيره
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-20
الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس للـLBCI: بحاجة لشخص كمحمد شقير في الدولة اللبنانية لمفهومه الاقتصادي وطريقة عمله وهو بنظرنا مرشح ممتاز لرئاسة الحكومة
آخر الأخبار
2024-12-20
الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس للـLBCI: بحاجة لشخص كمحمد شقير في الدولة اللبنانية لمفهومه الاقتصادي وطريقة عمله وهو بنظرنا مرشح ممتاز لرئاسة الحكومة
0
خبر عاجل
2024-11-29
الامين العام لحزب الله نعيم قاسم : التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني والاتفاق تم تحت سقف السيادة اللبنانية ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا بالدفاع
خبر عاجل
2024-11-29
الامين العام لحزب الله نعيم قاسم : التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني والاتفاق تم تحت سقف السيادة اللبنانية ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا بالدفاع
0
آخر الأخبار
2024-11-11
الامين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط: المطلوب هو ازاحة مجتمع كامل ونقول ان هذه الاماني لن تتحق وما تقوم به اسرائيل هو تدمير لمستقبل التعايش وتخريب امكانية السلام
آخر الأخبار
2024-11-11
الامين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط: المطلوب هو ازاحة مجتمع كامل ونقول ان هذه الاماني لن تتحق وما تقوم به اسرائيل هو تدمير لمستقبل التعايش وتخريب امكانية السلام
0
آخر الأخبار
2024-10-13
الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس للـ LBCI: لا خوف على الليرة اللبنانية من المضاربات وجرى العمل مع المدعي العام لضبط الاشخاص الذين كانوا يحاولون القيام بذلك
آخر الأخبار
2024-10-13
الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس للـ LBCI: لا خوف على الليرة اللبنانية من المضاربات وجرى العمل مع المدعي العام لضبط الاشخاص الذين كانوا يحاولون القيام بذلك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
06:14
سلسلة من المنخفضات لغاية مطلع العام المقبل
حال الطقس
06:14
سلسلة من المنخفضات لغاية مطلع العام المقبل
0
أخبار لبنان
06:11
مجلس التعاون الخليجي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا والتصدي للإرهاب
أخبار لبنان
06:11
مجلس التعاون الخليجي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا والتصدي للإرهاب
0
أخبار لبنان
05:57
لجنة مستخدمي مستشفى الحريري ومتعاقديها في وقفة أمام وزارة الصحة: مستمرون حتى إنصافنا
أخبار لبنان
05:57
لجنة مستخدمي مستشفى الحريري ومتعاقديها في وقفة أمام وزارة الصحة: مستمرون حتى إنصافنا
0
أمن وقضاء
05:23
قوى الأمن تعمم صورة موقوف بجرائم نصب واحتيال... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟ (صورة)
أمن وقضاء
05:23
قوى الأمن تعمم صورة موقوف بجرائم نصب واحتيال... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟ (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:18
عملية لملاحقة فلول نظام الأسد في ريف محافظة طرطوس
أخبار دولية
04:18
عملية لملاحقة فلول نظام الأسد في ريف محافظة طرطوس
0
أخبار لبنان
04:47
اليونيفيل والصليب الأحمر تسلّما المواطن الذي اختطفته القوات الإسرائيلية في وادي الحجير
أخبار لبنان
04:47
اليونيفيل والصليب الأحمر تسلّما المواطن الذي اختطفته القوات الإسرائيلية في وادي الحجير
0
آخر الأخبار
04:29
مسؤول في وزارة الدفاع التركية: نرغب في العمل مع الإدارة السورية الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
04:29
مسؤول في وزارة الدفاع التركية: نرغب في العمل مع الإدارة السورية الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب
0
اخبار البرامج
14:04
نيكولا معوض في حلقة خاصة بعيد الميلاد: "كنتُ ملحداً... وهكذا عدتُ إلى الله"
اخبار البرامج
14:04
نيكولا معوض في حلقة خاصة بعيد الميلاد: "كنتُ ملحداً... وهكذا عدتُ إلى الله"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تجديد الثقة بإتحادات رياضية عدة... ومنافسة وحيدة في إنتخابات ألعاب القوى
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تجديد الثقة بإتحادات رياضية عدة... ومنافسة وحيدة في إنتخابات ألعاب القوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
البيتكوين بين التوقعات المرتفعة والتقلبات الحادة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
البيتكوين بين التوقعات المرتفعة والتقلبات الحادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي أسباب سقوط الطائرة الأذرية في كازاخستان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي أسباب سقوط الطائرة الأذرية في كازاخستان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
والدة أوستن تايس تتمسك بأمل إستعادة إبنها... وهذا ما قالته للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34
والدة أوستن تايس تتمسك بأمل إستعادة إبنها... وهذا ما قالته للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لأول مرة بعد وقف النار... قصف إسرائيلي على البقاع
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لأول مرة بعد وقف النار... قصف إسرائيلي على البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أبو فاعور يكشف تفاصيل مباحثات جنبلاط مع الشرع وأردوغان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أبو فاعور يكشف تفاصيل مباحثات جنبلاط مع الشرع وأردوغان
0
أخبار دولية
13:19
في الميلاد رسائل معايدة من البر والبحر والجو
أخبار دولية
13:19
في الميلاد رسائل معايدة من البر والبحر والجو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بهجة عيد الميلاد في صور حاضرة رغم مخلفات العدوان الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بهجة عيد الميلاد في صور حاضرة رغم مخلفات العدوان الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الميلاد هذا العام: بين محو صورة الحرب من الذاكرة وأحلام شباب بلبنان الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الميلاد هذا العام: بين محو صورة الحرب من الذاكرة وأحلام شباب بلبنان الجديد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:00
عيد الميلاد يجمع كارلا حداد بطوني أبو جودة في أجواء عائلية دافئة (صور)
منوعات
10:00
عيد الميلاد يجمع كارلا حداد بطوني أبو جودة في أجواء عائلية دافئة (صور)
2
منوعات
11:25
عائلة طوني بارود تحتفل بعيد الميلاد… هكذا أصبح طفلاه! (صورة)
منوعات
11:25
عائلة طوني بارود تحتفل بعيد الميلاد… هكذا أصبح طفلاه! (صورة)
3
فنّ
09:04
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بأول عيد ميلاد كزوجين بحضور العائلة (صور)
فنّ
09:04
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بأول عيد ميلاد كزوجين بحضور العائلة (صور)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي أسباب سقوط الطائرة الأذرية في كازاخستان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي أسباب سقوط الطائرة الأذرية في كازاخستان
5
أخبار دولية
15:39
تسعة قتلى في اشتباكات بطرطوس أثناء محاولة توقيف ضابط عسكري سابق
أخبار دولية
15:39
تسعة قتلى في اشتباكات بطرطوس أثناء محاولة توقيف ضابط عسكري سابق
6
أمن وقضاء
12:30
غادر مكان إقامته ولم يَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
12:30
غادر مكان إقامته ولم يَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورته
7
أخبار لبنان
12:51
توضيح من أبرشية أنطلياس المارونية بعد انتشار خبر عن كاهن يحمل سلاحًا حربيًا
أخبار لبنان
12:51
توضيح من أبرشية أنطلياس المارونية بعد انتشار خبر عن كاهن يحمل سلاحًا حربيًا
8
موضة وجمال
11:00
باريس هيلتون في إطلالة جريئة بعيد الميلاد… ومتابعوها يتساءلون: "أليس لديك أطفال؟" (فيديو)
موضة وجمال
11:00
باريس هيلتون في إطلالة جريئة بعيد الميلاد… ومتابعوها يتساءلون: "أليس لديك أطفال؟" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More