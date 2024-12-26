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الامين العام لاتحاد المصارف العربية: إعادة الثقة بالليرة اللبنانية تمثّل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصاديّ

أخبار لبنان
2024-12-26 | 03:53
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الامين العام لاتحاد المصارف العربية: إعادة الثقة بالليرة اللبنانية تمثّل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصاديّ
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الامين العام لاتحاد المصارف العربية: إعادة الثقة بالليرة اللبنانية تمثّل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصاديّ

أكّد الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أنه مع اقتراب العام 2025، يقف لبنان على أعتاب مرحلة جديدة تهدف إلى استعادة الانتظام الماليّ والنقديّ وتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية والنظام المصرفيّ.

وشدّد على أنّ إعادة الثقة بالليرة اللبنانية تمثّل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصاديّ.

فلفت إلى وجوب العمل على تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة وشفافة لضمان استقرار الأسعار، إلى جانب تعزيز احتياطيّ العملات الأجنبية، من خلال تحسين ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية.

ودعا المصارف اللبنانية إلى بناء جسور الثقة مع المستثمرين والأسواق المالية الدولية وتعزيز العلاقات المصرفية الدولية عبر تعزيز الامتثال للمعايير العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تشجيع الاستثمار عبر تقديم ضمانات تحمي حقوق المستثمرين وتأكيد التزام لبنان بالإصلاح.

وقال إنّ نجاح هذه الجهود يتطلب تكاتف جميع الأطراف الوطنية من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنيّ، إلى جانب الدعم الدوليّ من المؤسسات المالية والدول الصديقة، مما سيسهم في وضع لبنان على مسار النمو المستدام واستعادة مكانته كوجهة استثمارية آمنة.

وأوضح فتوح أنّ عملية إعادة الإعمار في سوريا هي فرصة اقتصادية هامة للبنان في المرحلة المقبلة، حيث يمكن للاقتصاد اللبناني الاستفادة بشكل كبير من هذا المشروع الضخم. 
وقال: "بالنظر إلى الروابط الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين البلدين، يمكن للبنان أن يؤدّي دورًا محوريًا في توفير الخدمات والمواد اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية السورية."

وأضاف: "ستفتح إعادة الإعمار أبوابًا جديدة للمقاولين اللبنانيين، والشركات الهندسية، والمصارف التي ستستفيد من المشاريع الكبيرة في قطاعات مثل البناء، الطاقة، النقل، والاتصالات. علاوة على ذلك، فإن النشاط التجاري عبر الحدود سوف يُعزز من قدرة لبنان على استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام."

واعتبر أنّ هذه الفرصة محركًا إضافيًا للاقتصاد اللبنانيّ في ظل الظروف الحالية، مما سيسهم في خلق وظائف جديدة وتحقيق استقرار اقتصادي، بينما يعزز من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسوريا.
 

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