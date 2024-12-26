نقابة المستشفيات: سنعمد إلى زيادة نسبة 15% على التعرفات المتعاقد عليها مع كل من الشركات لتقديم افضل الخدمات للمرضى

عقد مجلس نقابة المستشفيات في لبنان اجتماعًا برئاسة النقيب سليمان هارون، لبحث العلاقة التعاقدية القائمة بين المستشفيات وشركات الضمان في لبنان، لتأمين الخدمات الاستشفائية للمرضى المؤمنين لدى كل منها.



وركّزوا في بحثهم على التعرفات التي تسددها الشركات للمستشفيات، والتي لم تعد تواكب الكلفة الحقيقية للتقديمات في ظل ارتفاع اسعار السلع، سيما منها الإستهلاكية التي تدخل ضمن عناصر كلفة الخدمات الإستشفائية (non chargeable items) خصوصًا، بعد رفع الدعم عن البعض منها، إضافة الى عوامل اخرى ساهمت في ارتفاع كلفة هذه الخدمات.



وأوضح بيان نقابة المستشفيات أنّ الشركات قد زادت أسعار بوالص التأمين في حين أنّ التعرفات المتعاقد عليها لا زالت دون الأسعار التي كان معمولًا بها عام 2019 بشكل متفاوت بين المستشفيات بنسبة تتراوح بين 25% و40%.



وشدد البيان على أنّ المستشفيات ستعمد مضطرة اعتبارًا من 1/2/2025 الى زيادة نسبة 15% على التعرفات المتعاقد عليها مع كل من الشركات لضمان استمرارية تقديم افضل الخدمات للمرضى المؤمنين.