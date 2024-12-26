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بعد انتهاء مراسم طلاقهما قتلها ثم انتحر... إليكم ما حصل داخل محكمة شحيم الشرعية (صورة)

أخبار لبنان
2024-12-26 | 07:00
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بعد انتهاء مراسم طلاقهما قتلها ثم انتحر... إليكم ما حصل داخل محكمة شحيم الشرعية (صورة)
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بعد انتهاء مراسم طلاقهما قتلها ثم انتحر... إليكم ما حصل داخل محكمة شحيم الشرعية (صورة)

أطلق المدعو خ .م. ، من بلدة كترمايا، النار على زوجته ع. ر.، من بلدة داريا، داخل محكمة شحيم الشرعية، بعد انتهاء مراسم طلاقهما في المحكمة.

ووفق المعلومات المتداولة، فإن اطلاق النار، الذي أدى الى وفاة الضحية على الفور، حصل على خلفية مشاكل شخصية بين الطرفين، وحضرت القوى الأمنية وبوشرت التحقيقات.
 
وفي وقت لاحق، أقدم خ .م. على الإنتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس حربي كان بحوزته، وقد تم نقله الى مستشفى سبلين الحكومي، إلا انه ما لبث أن فارق الحياة .

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