بعد انتهاء مراسم طلاقهما قتلها ثم انتحر... إليكم ما حصل داخل محكمة شحيم الشرعية (صورة)

أطلق المدعو خ .م. ، من بلدة كترمايا، النار على زوجته ع. ر.، من بلدة داريا، داخل محكمة شحيم الشرعية، بعد انتهاء مراسم طلاقهما في المحكمة.



ووفق المعلومات المتداولة، فإن اطلاق النار، الذي أدى الى وفاة الضحية على الفور، حصل على خلفية مشاكل شخصية بين الطرفين، وحضرت القوى الأمنية وبوشرت التحقيقات.