الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Yawmiyeh
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون في شأن الأوضاع في سوريا ولبنان: لاحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ولدعم سيادة لبنان وأمنه
أخبار لبنان
2024-12-26 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون في شأن الأوضاع في سوريا ولبنان: لاحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ولدعم سيادة لبنان وأمنه
أكّد المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون في شأن الأوضاع في سوريا ولبنان أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.
كما أكّد، في بيان، بعدما عقد اجتماعه الاستثنائيّ السادس والأربعين، في في دولة الكويت، التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض وإحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الأخرين.
وأعرب المجلس الوزاريّ عن دعمه لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوريّ الشقيق في الاستقرار.
وشدد على أنّ أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار امن المنطقة.
ورحّب المجلس الوزاريّ بالخطوات التي اتُخذت، لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح في يد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
وحثّ المجلس الوزاريّ الأطراف ومكونات الشعب السوريّ على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
ورحّب المجلس الوزاريّ بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى انشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظا على السلم والأمن الاقليميّ والدوليّ.
وأكّد المجلس الوزاريّ مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية في شأن سوريا في 14 كانون الأوّل 2024م، في مدينة العقبة، في شأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوريّ في انجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقًا للمعايير الدولية.
وأدان المجلس الوزاريّ الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
ولفت المجلس الوزاريّ إلى أنّ هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات إسرائيل بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدوليّ وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها، كما دعا كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق، مؤكدًا إستمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
أمّا في الملف اللبنانيّ، فأكّد المجلس الوزاريّ مواقف مجلس التعاون الثابتة في شأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكافة الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخليّ.
وطالب بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مدينًا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).
وشدّد المجلس الوزاريّ على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن في شأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسيّ وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
وأشار إلى دعم جهود المجموعة الخماسية في شأن لبنان، التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخليّ في حفظ أمن لبنان.
ونوّه المجلس الوزاريّ بالمساعدات السخية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبنانيّ الشقيق، وبما قدمته الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.
وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة، معربا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، مشددا على ضرورة التوصل الى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان ايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الوزاريّ
لمجلس
التعاون
الأوضاع
سوريا
ولبنان:
لاحترام
سيادة
الجمهورية
العربية
السورية
ولدعم
سيادة
لبنان
وأمنه
التالي
الأمن العام حدد موعد الإختبار الخطي لمرشحي ضباط إختصاصيين في 30 الحالي
بعد انتهاء مراسم طلاقهما قتلها ثم انتحر... إليكم ما حصل داخل محكمة شحيم الشرعية (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-23
الجميّل: اتوجّه إلى الشعب السوريّ الذي يعيش فترة مفصلية وههناك مواقف أظهرت احترام سيادة لبنان ونشوء علاقات ودية بين سوريا ولبنان
آخر الأخبار
2024-12-23
الجميّل: اتوجّه إلى الشعب السوريّ الذي يعيش فترة مفصلية وههناك مواقف أظهرت احترام سيادة لبنان ونشوء علاقات ودية بين سوريا ولبنان
0
آخر الأخبار
2024-12-10
باسيل: ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري ونحن نأمل أن يكون لخير سوريا ولبنان وأن يؤدي إلى عودة سريعة للنازحين السوريين وعلاقات إيجابية ومتوازنة تحفظ سيادة البلدين دون تدخل أي منهما بشؤون الآخر
آخر الأخبار
2024-12-10
باسيل: ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري ونحن نأمل أن يكون لخير سوريا ولبنان وأن يؤدي إلى عودة سريعة للنازحين السوريين وعلاقات إيجابية ومتوازنة تحفظ سيادة البلدين دون تدخل أي منهما بشؤون الآخر
0
آخر الأخبار
2024-12-08
باسيل: ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري ونحن نأمل ان يكون لخير سوريا ولبنان وان يؤدي لعودة سريعة للنازحين السوريين الى بلادهم ولعلاقات ايجابية ومتوازنة مع لبنان تحفظ سيادة البلدين دون تدخل اي منهما بشؤون الآخر
آخر الأخبار
2024-12-08
باسيل: ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري ونحن نأمل ان يكون لخير سوريا ولبنان وان يؤدي لعودة سريعة للنازحين السوريين الى بلادهم ولعلاقات ايجابية ومتوازنة مع لبنان تحفظ سيادة البلدين دون تدخل اي منهما بشؤون الآخر
0
آخر الأخبار
06:04
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي: نؤكد أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ونؤكد رفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية
آخر الأخبار
06:04
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي: نؤكد أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ونؤكد رفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:37
السفير التركي خلال لقائه فياض: سنواصل الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه
أخبار لبنان
09:37
السفير التركي خلال لقائه فياض: سنواصل الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه
0
أمن وقضاء
09:11
قوى الأمن تعمم صورة أحمد الكفري: غادر ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:11
قوى الأمن تعمم صورة أحمد الكفري: غادر ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
0
أخبار لبنان
08:56
الجيش: إصابة عسكري نتيجة تعرض دورية لإطلاق نار من الجانب السوري في منطقة وادي الأسود في خراج ينطا – راشيا
أخبار لبنان
08:56
الجيش: إصابة عسكري نتيجة تعرض دورية لإطلاق نار من الجانب السوري في منطقة وادي الأسود في خراج ينطا – راشيا
0
أخبار لبنان
08:38
أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في النبطية: تمديد الإقفال لغاية 06-01-2025
أخبار لبنان
08:38
أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في النبطية: تمديد الإقفال لغاية 06-01-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:24
بو حبيب اتصل بنظيره السوري: نتطلع لأفضل علاقات مع الحكومة الجديدة بسوريا بما يخدم مصالح الشعبين
أخبار لبنان
03:24
بو حبيب اتصل بنظيره السوري: نتطلع لأفضل علاقات مع الحكومة الجديدة بسوريا بما يخدم مصالح الشعبين
0
آخر الأخبار
07:50
التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على أوتوستراد الدامور باتجاه خلدة
آخر الأخبار
07:50
التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على أوتوستراد الدامور باتجاه خلدة
0
فنّ
2024-12-21
"ما في أحلى من الموريكس دور"... ميرفا القاضي تلفت الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة وهذه أمنيتها للبنان (صور)
فنّ
2024-12-21
"ما في أحلى من الموريكس دور"... ميرفا القاضي تلفت الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة وهذه أمنيتها للبنان (صور)
0
فنّ
2024-12-21
ورد الخال تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة مميزة... وهذا ما قالته عن تجربتها في لجنة التحكيم (صور)
فنّ
2024-12-21
ورد الخال تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة مميزة... وهذا ما قالته عن تجربتها في لجنة التحكيم (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:07
الحديث عن تمديد بقاء اسرائيل في الجنوب... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
06:07
الحديث عن تمديد بقاء اسرائيل في الجنوب... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
04:36
قائد الجيش الى السعودية... وهذا ما سيبحثه مع نظيره
أخبار لبنان
04:36
قائد الجيش الى السعودية... وهذا ما سيبحثه مع نظيره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تجديد الثقة بإتحادات رياضية عدة... ومنافسة وحيدة في إنتخابات ألعاب القوى
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تجديد الثقة بإتحادات رياضية عدة... ومنافسة وحيدة في إنتخابات ألعاب القوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
البيتكوين بين التوقعات المرتفعة والتقلبات الحادة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
البيتكوين بين التوقعات المرتفعة والتقلبات الحادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي أسباب سقوط الطائرة الأذرية في كازاخستان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي أسباب سقوط الطائرة الأذرية في كازاخستان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
والدة أوستن تايس تتمسك بأمل إستعادة إبنها... وهذا ما قالته للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34
والدة أوستن تايس تتمسك بأمل إستعادة إبنها... وهذا ما قالته للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لأول مرة بعد وقف النار... قصف إسرائيلي على البقاع
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لأول مرة بعد وقف النار... قصف إسرائيلي على البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أبو فاعور يكشف تفاصيل مباحثات جنبلاط مع الشرع وأردوغان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أبو فاعور يكشف تفاصيل مباحثات جنبلاط مع الشرع وأردوغان
0
أخبار دولية
13:19
في الميلاد رسائل معايدة من البر والبحر والجو
أخبار دولية
13:19
في الميلاد رسائل معايدة من البر والبحر والجو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:00
بعد انتهاء مراسم طلاقهما قتلها ثم انتحر... إليكم ما حصل داخل محكمة شحيم الشرعية (صورة)
أخبار لبنان
07:00
بعد انتهاء مراسم طلاقهما قتلها ثم انتحر... إليكم ما حصل داخل محكمة شحيم الشرعية (صورة)
2
منوعات
10:00
عيد الميلاد يجمع كارلا حداد بطوني أبو جودة في أجواء عائلية دافئة (صور)
منوعات
10:00
عيد الميلاد يجمع كارلا حداد بطوني أبو جودة في أجواء عائلية دافئة (صور)
3
منوعات
11:25
عائلة طوني بارود تحتفل بعيد الميلاد… هكذا أصبح طفلاه! (صورة)
منوعات
11:25
عائلة طوني بارود تحتفل بعيد الميلاد… هكذا أصبح طفلاه! (صورة)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي أسباب سقوط الطائرة الأذرية في كازاخستان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي أسباب سقوط الطائرة الأذرية في كازاخستان
5
أخبار لبنان
08:56
الجيش: إصابة عسكري نتيجة تعرض دورية لإطلاق نار من الجانب السوري في منطقة وادي الأسود في خراج ينطا – راشيا
أخبار لبنان
08:56
الجيش: إصابة عسكري نتيجة تعرض دورية لإطلاق نار من الجانب السوري في منطقة وادي الأسود في خراج ينطا – راشيا
6
أخبار دولية
15:39
تسعة قتلى في اشتباكات بطرطوس أثناء محاولة توقيف ضابط عسكري سابق
أخبار دولية
15:39
تسعة قتلى في اشتباكات بطرطوس أثناء محاولة توقيف ضابط عسكري سابق
7
أمن وقضاء
12:30
غادر مكان إقامته ولم يَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
12:30
غادر مكان إقامته ولم يَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورته
8
أخبار لبنان
12:51
توضيح من أبرشية أنطلياس المارونية بعد انتشار خبر عن كاهن يحمل سلاحًا حربيًا
أخبار لبنان
12:51
توضيح من أبرشية أنطلياس المارونية بعد انتشار خبر عن كاهن يحمل سلاحًا حربيًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More