هارون: الأسعار أدنى مما كانت عليه عام 2019 بالدولار وما رفعنا تكلفته هو الخدمات الرئيسية

أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن "أسعار المستشفيات هي أدنى مما كانت عليه بين 25 و40 بالمئة عام 2019 بالدولار"، مشددا على أن "هذا الأمر لم نعد نستطيع تحمله خصوصا بعد رفع الدعم عن المستلزمات الطبية التي لا لا تغطيها شركات التأمين".



وأشار هارون، في حديث للـLBCI، الى أن "ما رفعنا تكلفته هو الخدمات الرئيسية داخل المستشفى."



ولفت هارون الى أن "نحن ملتزمون بأسعار وزارة الصحة بالأدوية والمغروسات الطبية، ولا أقبل أن يكذبني أي شخص".



