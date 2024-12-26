أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في النبطية: تمديد الإقفال لغاية 06-01-2025

أعلنت أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في النبطية تمديد إقفال أبوابهما أمام المواطنين وذلك لغاية 06-01-2025 ضمناً لحين اصلاح الأضرار في شبكة الاتصال التي سببها العدوان الإسرائيلي على لبنان.