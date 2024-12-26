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السفير التركي خلال لقائه فياض: سنواصل الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه

أخبار لبنان
2024-12-26 | 09:37
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السفير التركي خلال لقائه فياض: سنواصل الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه
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السفير التركي خلال لقائه فياض: سنواصل الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه

استقبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض السفير التركي الجديد مراد لوتيم، في زيارة بروتوكولية، لمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان. 

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولا سيما في مجال الكهرباء، ومتابعة المحادثات التي كان قد بدأها الوزير فيّاض في تركيا الأسبوع الماضي، لجهة المعدات المطلوبة لإصلاح شبكة الكهرباء والمحوّلات التي تكبّدت خسائر فادحة نتيجة العدوان الإسرائيلي، وإمكان تقديمها كهبة أو مساعدات، إضافةً إلى موضوع ربط شبكات الكهرباء بين لبنان وتركيا وسوريا، وسببل ربط المحطات وتطويرها.

وأكد السفير لوتيم أنّ بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه وتضميد الجراح التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي بما تقتضيه العلاقات المميزة التي تربط البلدين.
 

أخبار لبنان

وليد فياض

مراد لوتيم

لبنان

تركيا

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