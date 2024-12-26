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الصمد زار ميقاتي: يساهم في حماية لبنان

أخبار لبنان
2024-12-26 | 10:37
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الصمد زار ميقاتي: يساهم في حماية لبنان
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الصمد زار ميقاتي: يساهم في حماية لبنان

عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات في السراي اليوم، فاستقبل النائب جهاد الصمد الذي أعلن بعد اللقاء:" تشرفت بلقاء ميقاتي حيث تم البحث في الأوضاع العامة ولاسيما التطورات الجنوبية وجولات دولته الخارجية".

وأضاف :"الإنصاف يلزمني مرة أخرى بتأكيد الدور الإيجابي ضمن إطار الممكن الذي يضطلع به دولة الرئيس في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن والمنطقة العربية".

وتابع :"ان ميقاتي كممثل للشرعية اللبنانية في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية أمن ويؤمن تواصل الدولة اللبنانية مع المجتمع الدولي، مساهما في حماية لبنان وملتزما بالثوابت الوطنية اللبنانية. لذا جئت أشد على يده متمنيا عليه السعي مع كل الأطراف المحلية والعربية والدولية لانتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأمين انتظام عمل المؤسسات الدستورية. كما أكدت لدولته ولمست تجاوبا منه على ضرورة فضح ممارسات العدو الصهيوني بتكريس احتلاله وتدمير ما تبقى من مدن وقرى في الجنوب المحتل خارقا بذلك وقف إطلاق النار، ومؤكدا استمرار هذا العدو في رفض قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وليعلم الجميع بأنه طالما هنالك احتلال ستكون هنالك مقاومة".
 

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