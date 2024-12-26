افرام بعد لقائه السفير السعودي: الاستحقاق الرئاسيّ يحمل فجراً جديداً للبنان

التقى رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري.



وقال افرام بعد اللقاء: "سررت بلقاء مميّز جمعني بالسفير السعودي، حيث تبادلنا في خلاله الحديث عن تطوّرات المنطقة، والاستحقاق الرئاسيّ في لبنان بما يحمله من فجر جديد نتوقّعه لهذا الوطن، ومن إيجابيّات مرتقبة لزمن تأسيسيّ للبنان الجديد".



ولفت افرام الى انه "تم عرض للعلاقات الأخويّة التي تجمع بلدينا، خصوصاً أنّ "المملكة كانت حاضرة في تاريخ لبنان القديم والمعاصر، وما حملت يوماً إلاّ الخير لشعبنا وما عملت إلاّ في سبيل مصلحته".



واشار الى انهما "تطرّقا إلى أهميّة إحلال الاستقرار فيه، وأن يكون الهمّ الأوحد للبنانيين هو مصلحة لبنان أوّلاً وأخيراً، وألا يسمحوا أن يكون لبنان أبداً منصّة تهدّد الأمن القوميّ العربيّ بأيّ شكل من الأشكال، والإنصراف إلى إعادة بناء المؤسّسات لترسيخ مسيرة من النهوض والإزدهار والسلام".

