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نصار: وزارة السياحة صار "ينحسبلا حساب"... ويجب انشاء مطار ثان
أخبار لبنان
2024-12-26 | 14:46
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نصار: وزارة السياحة صار "ينحسبلا حساب"... ويجب انشاء مطار ثان
اعتبر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار أن الحرب عبثية وأن الشعب اللبناني دفع فاتورتها من دمار وخسارة أرواح وأنها فرضت عليه.
وشدّد نصار في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، على انه يجب توسيع مطار بيروت الدولي وانشاء مطار ثان.
ولفت الى أن أكثرية المستثمرين الذي يأتون الى لبنان يقومون بمشاريع غير مستدامة، معتبرا أن "هذا دليل على عدم رؤية وعدم ثقة بالدولة اللبنانية".
وقال: "قمت بمشاريع مستدامة لوزارة السياحة وأي وزير يأتي من بعدي يمكنه الاستمرار بهذه المشاريع واستمرارية الحكم هي الأساس".
واضاف: "في 11 شباط 2025 سنطلق من الدوحة مشروعا بعنوان run arabia وهو مشروع ترفيهي رياضي سياحي ويربط كل الدول العربية الـ13 من ضمنهم لبنان ونسخته الأولى ستكون بين لبنان والسعودية وقطر والامارات".
وتابع: "هذا المشروع يربط الدول برزم معيّنة ونشاط معيّن يكون بنفس التاريخ والتوقيت ويكون هناك نوع من المنافسة وهذه المشاريع تضعنا على خريطة الدول العربية".
وقال نصار ردا على سؤال حول ما اذا كان من الممكن أن تصبح وزارة السياحة وزارة "سيادية": وزارة السياحة صار "ينحسبلا حساب" وأعتقد أن وزارة السياحة في الحكومة المقبلة لن تكون درجة ثالثة
واشار الى ان "هناك خطاب يقول إن اسرائيل كانت تحضّر لحرب وتفجير الـPagers هو دليل على ذلك ولكن نحن نعلم أن اسرائيل غدارة ومجرمة ويجب استنظار أي شيء منها".
وأكد ان الحكومة صدّقت دستوريًا وأصدرت قرارا على تدابير متفق عليها بين حزب الله واسرائيل وان ما حصل لا يعتبر اتفاقا.
أخبار لبنان
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