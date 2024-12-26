بيروتي: نحتاج الى "طائف اقتصادي" وحكومة متجانسة

شدد الامين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي على انه "نريد رئيس حكومة على رأس حكومة متجانسة وان يعمل الوزراء لمصلحة لبنان لا للمصالح الخاصة".



وقال بيروتي في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "علينا الذهاب نحو بناء الدولة ولم نعد قادرين على تحمل الوضع ونحن بحاجة لـ"طائف اقتصادي"".



ولفت الى ان القطاع السياحي مسؤولية كبيرة وانه يجب العمل على برامج تسويقية جديدة".



وأشار الى ان "القطاع السياحي الذي نعتبره "فنجان قهوة وتبولة" هو 20 بالمئة من الدخل القومي".