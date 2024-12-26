رئيس الدائرة التجارية في شركة طيران الشرق الأوسط: طائرات "الميديل ايست" الآتية الى لبنان "مفولة"

أعلن رئيس الدائرة التجارية في شركة طيران الشرق الأوسط مروان الهبر أن طائرات "الميديل ايست" الآتية الى لبنان "مفولة" حتى تاريخ 30 و31 كانون الاول.



ولفت الهبر في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، الى أن 60"% من شركات الطيران عادت الى لبنان وبعضها أجل العودة الى شباط وآذار".



وقال: "السعر يتأثر بالمنافسة والعرض والطلب ووقت حجز التذكرة وغيرها ولم نكن قادرين على خفض الاسعار في فترة الحرب لاننا كنا نخسر اساسًا".