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ميقاتي ينفي الكلام عن أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يومًا

أخبار لبنان
2024-12-27 | 03:22
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ميقاتي ينفي الكلام عن أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يومًا
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ميقاتي ينفي الكلام عن أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يومًا

بعد التداول بمعلومات صحافية مفادها أن لبنان تبلغ بالواسطة أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يوماً من الهدنة، أكد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق، والموقف الثابت الذي أبلغه ميقاتي إلى جميع المعنيين، وفي مقدمهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وهما راعيتا تفاهم وقف اطلاق النار، ينص على ضرورة الضغط على العدو الاسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها، ووقف خروقاته وأعماله العدائية.

وأشار المكتب إلى أن هذا الموقف كرره ميقاتي أمس خلال الاتصالات الديبلوماسية والعسكرية المكثفة التي أجراها من أجل انسحاب العدو من القنطرة وعدشيت والقصير ووادي الحجير في الجنوب، كما أنه كان أبلغ هذا الموقف إلى ممثلي واشنطن وباريس في اللجنة الأمنية الخماسية لوقف النار، خلال الاجتماع في السرايا الثلاثاء الفائت وطالب بوجوب الالتزام الاسرائيلي الكامل بالانسحاب، مشددًا على أن الجيش الذي يقوم بواجبه في مناطق انتشاره، باشر تعزيز وجوده في الجنوب طبقًا للتفاهم.
 
وقال إن "المواقف الإعلامية والمزايدات المجانية في هذا المجال لا تجدي نفعًا، فالحكومة لم تقصر في متابعة هذا الملف على كل الصعد السياسية والديبلوماسية والأمنية والاجتماعية منذ اليوم الأول للعدوان الاسرائيلي، وهي وجدت نفسها أمام واقع لا تتحمل مسؤوليته ولكنها، وحرصًا منها على المصلحة الوطنية، تقوم بواجبها بكل عزم ومثابرة من دون التوقف عند الاتهامات والمزايدات التي لا طائل منها".

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