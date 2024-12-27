أعلنت "أوجيرو" في "بيان توضيحي" على منصة "إكس" أن "جباية فواتير اتصالات مشتركي الهيئة تتوقف سنويًا يوم ٢٣ كانون الأول لسبب جردة نهاية العام المالية، على أن تعود لطبيعتها في ٢ كانون الثاني من السنة الجديدة."وأكدت أن "هذا الإجراء لا علاقة له بمشاكل في الفوترة، حيث أن الفواتير قد صدرت بالفعل، ولا بأرقام الفلكية تنافيًا مع ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام."