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جنبلاط: أخيرًا استيقظت الخارجية من سباتها العميق ولاحظت أن تغييرًا حدث في سوريا

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة "إكس": استيقظت أخيرًا الخارجية اللبنانية من سباتها العميق ولاحظت ان تغييرًا حدث في سوريا، وهل يمكن للأجهزة الامنية ان تفعل الشيء نفسه وتعتقل كبار المسؤولين من النظام السابق الذين يمرون عبر الحدود ويفرون عبر المطار؟". استيقظت أخيراً الخارجية اللبنانية من سباتها العميق ولاحظت ان تغييرا حدث في سوريا وهل يمكن للأجهزة الامنية ان تفعل نفس الشيء وتعتقل كبار المسؤولين من النظام السابق الذين يمرون عبر الحدود ويفرون عبر المطار #سوريا pic.twitter.com/7zOQxviJDf — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 27, 2024