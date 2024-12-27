جنبلاط: أخيرًا استيقظت الخارجية من سباتها العميق ولاحظت أن تغييرًا حدث في سوريا

استيقظت أخيراً الخارجية اللبنانية من سباتها العميق ولاحظت ان تغييرا حدث في سوريا وهل يمكن للأجهزة الامنية ان تفعل نفس الشيء وتعتقل كبار المسؤولين من النظام السابق الذين يمرون عبر الحدود ويفرون عبر المطار #سوريا pic.twitter.com/7zOQxviJDf
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 27, 2024
استيقظت أخيراً الخارجية اللبنانية من سباتها العميق ولاحظت ان تغييرا حدث في سوريا وهل يمكن للأجهزة الامنية ان تفعل نفس الشيء وتعتقل كبار المسؤولين من النظام السابق الذين يمرون عبر الحدود ويفرون عبر المطار #سوريا pic.twitter.com/7zOQxviJDf