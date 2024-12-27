مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الغذائية في الجنوب

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في لبنان توزيع مساعداته الإغاثية من مواد غذائية و ايوائية و كسوة شتوية و بطانيات على العائلات النازحة من محافظة الجنوب، في إطار التدخل الاغاثي العاجل لصالح العائلات النازحة والتي وزعت في قضاء صيدا، حيث شملت المساعدات الإغاثية المقدمة اليوم ٥٩١ عائلة واستفاد منها أكثر من ٢٩٠٠ فرد.