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سيزار أبي خليل: هناك امكانية للتوافق قبل جلسة انتخاب الرئيس والعفو يزيل العقوبة ولكن لا يزيل الجريمة

أخبار لبنان
2024-12-27 | 04:12
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سيزار أبي خليل: هناك امكانية للتوافق قبل جلسة انتخاب الرئيس والعفو يزيل العقوبة ولكن لا يزيل الجريمة
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سيزار أبي خليل: هناك امكانية للتوافق قبل جلسة انتخاب الرئيس والعفو يزيل العقوبة ولكن لا يزيل الجريمة

أوضح النائب سيزار أبي خليل أن "نلاحظ عملا جديا للوصول الى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، والوقت ليس لمخالفة الدستور"، مشيرا الى أن "بعض الكتل تعمل مع بعضها للتلاقي على اسم يجمع أكبر عدد ممكن من الكتل للتوافق واعادة البلد الى سكة التعافي".

وشدد أبي خليل، في حديثه لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI، على أن "يجب احترام الدستور"، معتبرا أن "النهضة بالبلد ووضعه على سكة التعافي يقتضيان تعاون جميع اللبنانيين، وهناك امكانية للتوافق قبل جلسة انتخاب الرئيس".

ولفت أبي خليل الى أن "تمثيل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع واسع ووازن وهناك عقبات وطنية أمامه عليه أن يسعى لازالتها"، مضيفا أن "طرحنا هو سلاح بأمرة الدولة من دون حرب أهلية".

وحول العفو قال أبي خليل: "نحن مع أن تحصل المحاكمات، والعفو يزيل العقوبة ولكن لا يزيل الجريمة، ويجب على القضاء أن يسرع المحاكمات وأن يعطي كل شخص حقه".
 
وفي سياق آخر، قال: "ما يحصل في سوريا هو شأن السوريين طالما أنه لا يؤثر أو يتدخل بالشأن اللبناني، ولدى السوريين حرية انتخاب أي نظام أو شكل يرتضونه للحكم".


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