أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم بنى تحتية تم استخدامها لنقل وسائل قتالية على الحدود السورية اللبنانية

#عاجل 🔴 جيش الدفاع هاجم بنى تحتية تم استخدامها لنقل وسائل قتالية على الحدود السورية اللبنانية
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في وقت سابق اليوم على بنى تحتية في معبر جنتا على الحدود السورية اللبنانية والذي تم استخدامها لنقل وسائل قتالية عبر سوريا إلى حزب الله الارهابي.… pic.twitter.com/JXio70E3I5
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 27, 2024
#عاجل 🔴 جيش الدفاع هاجم بنى تحتية تم استخدامها لنقل وسائل قتالية على الحدود السورية اللبنانية
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في وقت سابق اليوم على بنى تحتية في معبر جنتا على الحدود السورية اللبنانية والذي تم استخدامها لنقل وسائل قتالية عبر سوريا إلى حزب الله الارهابي.… pic.twitter.com/JXio70E3I5