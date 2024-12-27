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أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم بنى تحتية تم استخدامها لنقل وسائل قتالية على الحدود السورية اللبنانية

أخبار لبنان
2024-12-27 | 04:34
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أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم بنى تحتية تم استخدامها لنقل وسائل قتالية على الحدود السورية اللبنانية
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أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم بنى تحتية تم استخدامها لنقل وسائل قتالية على الحدود السورية اللبنانية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في حسابه عبر منصة إكس  أن "جيش الدفاع هاجم بنى تحتية تم استخدامها لنقل وسائل قتالية على الحدود السورية اللبنانية".

وجاء في منشوره: أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في وقت سابق اليوم على بنى تحتية في معبر جنتا على الحدود السورية اللبنانية والذي تم استخدامها لنقل وسائل قتالية عبر سوريا إلى حزب الله الارهابي.

يستخدم حزب الله البنى التحتية المدنية بغية تنفيذ أعمال ارهابية ونقل أسلحة مخصصة لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواطني إسرائيل.

تقود الوحدة 4400 المسؤولة عن تسليح حزب الله وتهريب الأسلحة من ايران ووكلائها إلى لبنان وتسعى إلى زيادة حجم الوسائل القتالية التي يمتلكها حزب الله الارهابي. منذ تأسيسها أقامت الوحدة محاور عديدة واستراتيجية لنقل تلك الوسائل على الحدود بين سوريا ولبنان.

خلال الحرب وفي اطار حملة سهام الشمال شن سلاح الجو مرات عديدة غارات واسعة وعمليات استهداف دقيقة لمسؤولين في الوحدة ومحاور نقل الوسائل القتالية المختلفة. وشملت هذه الجهود عملية القضاء على قائد الوحدة 4400 محمد جعفر قصير في مطلع شهر أكتوبر في بيروت وخليفته المدعو علي حسن غريب في دمشق بعد عدة أسابيع إلى جانب عدد آخر من المسؤولين في الوحدة.

تأتي هذه الغارات في إطار الجهود الهادفة لضرب نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان وعرقلة جهود حزب الله اعمار محاور نقل الأسلحة.

سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل وفق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار."

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