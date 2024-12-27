الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
3
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
3
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الدفاع بعد زيارته عوده: لتكن الأيام الآتية أفضل لبلدنا
أخبار لبنان
2024-12-27 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الدفاع بعد زيارته عوده: لتكن الأيام الآتية أفضل لبلدنا
إستقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الذي قال بعد الزيارة: "قمت اليوم بزيارة المطران عوده من أجل المعايدة لمناسبة عيد الميلاد المجيد ولنتمنى له الصحة الدائمة ليبقى راعيًا لهذه الأبرشية والعين الساهرة على شؤون الناس والصوت الذي ينطق دائما بالحق والحقيقة".
وأشار إلى أننا "تناولنا شؤونا عامة تتعلق بالبلد وتمنينا للبنان ولشعبنا العظيم الطيب أن يرى أيام خير مع إطلالة الأعياد المجيدة وأن تكون الأيام الآتية أفضل لبلدنا ونتمكن من الخروج من الحالة التي نحن فيها إن على المستوى الدستوري أو على المستوى الأمني، وأن يعود الاستقرار لبلدنا ويكون متجها نحو الازدهار والطمأنينة للناس ولمستقبل أفضل".
وقال: "نتمنى عيدًا مباركًا لكل اللبنانيين وأن يكون دائمًا الرجاء والأمل البوصلة الأساسية، والتطلع بشكل فعال وواع لحل مشاكلنا بالتضامن والتعاون الوطني، وأن نكون جميعنا يدًا واحدة لنهضة بلدنا ولازدهاره".
واستقبل المطران عوده رئيس جمعية "تجار بيروت" نقولا شماس.
أخبار لبنان
الدفاع
زيارته
عوده:
الأيام
الآتية
لبلدنا
التالي
وفاة مواطنة في منزلها في يارون
محرك أساسي لعمليات تهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان عبر معابر غير شرعيّة في قبضة أمن الدولة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-12-07
وزير الدفاع: توقيع مرسوم تعيين العميد عوده رئيسا للأركان أتى تحصينا للمؤسسة العسكرية
أخبار لبنان
2024-12-07
وزير الدفاع: توقيع مرسوم تعيين العميد عوده رئيسا للأركان أتى تحصينا للمؤسسة العسكرية
0
أخبار لبنان
12:43
قائد الجيش التقى وزير الدفاع السعودي
أخبار لبنان
12:43
قائد الجيش التقى وزير الدفاع السعودي
0
أخبار دولية
2024-12-25
الصين تندد بتصريحات وزير الدفاع الفلبيني بشأن نشر صواريخ أميركية
أخبار دولية
2024-12-25
الصين تندد بتصريحات وزير الدفاع الفلبيني بشأن نشر صواريخ أميركية
0
آخر الأخبار
2024-12-23
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنفعل بصنعاء والحديدة كما فعلنا بغزة ولبنان وطهران
آخر الأخبار
2024-12-23
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنفعل بصنعاء والحديدة كما فعلنا بغزة ولبنان وطهران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:21
بعد توقيفهما في المطار... الامن العام يواصل التحقيقات مع زوجة دريد رفعت الأسد وابنتها
أمن وقضاء
09:21
بعد توقيفهما في المطار... الامن العام يواصل التحقيقات مع زوجة دريد رفعت الأسد وابنتها
0
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
0
أخبار لبنان
09:05
هذا ما قاله وزير الطاقة بشأن التغذية والجباية
أخبار لبنان
09:05
هذا ما قاله وزير الطاقة بشأن التغذية والجباية
0
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
0
آخر الأخبار
2024-12-18
وزير الخارجية الفرنسي: ينبغي الحفاظ على الشركاء الأكراد في شمال شرق سوريا وضمان حقوقهم والأكراد عنصر مهم للغاية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية
آخر الأخبار
2024-12-18
وزير الخارجية الفرنسي: ينبغي الحفاظ على الشركاء الأكراد في شمال شرق سوريا وضمان حقوقهم والأكراد عنصر مهم للغاية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
2023-06-17
إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من مطار صنعاء إلى السعودية منذ 2016
أخبار دولية
2023-06-17
إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من مطار صنعاء إلى السعودية منذ 2016
0
خبر عاجل
2024-12-17
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
خبر عاجل
2024-12-17
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:05
هذا ما قاله وزير الطاقة بشأن التغذية والجباية
أخبار لبنان
09:05
هذا ما قاله وزير الطاقة بشأن التغذية والجباية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:16
وحدات من الجيش الإسرائيلي تدخل إلى واديَي الحجير والسلوقي وكاميرا الـ LBCI ترصد عمليات التجريف الممنهجة
تقارير نشرة الاخبار
07:16
وحدات من الجيش الإسرائيلي تدخل إلى واديَي الحجير والسلوقي وكاميرا الـ LBCI ترصد عمليات التجريف الممنهجة
0
أخبار لبنان
07:07
ياسين اطلق المرحلة الاولى من مساعدة النازحين اللبنانيين من سوريا الى الهرمل
أخبار لبنان
07:07
ياسين اطلق المرحلة الاولى من مساعدة النازحين اللبنانيين من سوريا الى الهرمل
0
أخبار دولية
06:29
محافظ دمشق الجديد: نريد السلام ولا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل أو لأي أحد
أخبار دولية
06:29
محافظ دمشق الجديد: نريد السلام ولا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل أو لأي أحد
0
تقارير نشرة الاخبار
06:11
وفد من لقاء سيدة الجبل في دمشق... هذه تفاصيل الزيارة
تقارير نشرة الاخبار
06:11
وفد من لقاء سيدة الجبل في دمشق... هذه تفاصيل الزيارة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:31
جريمتان في شحيم... قتل زوجته الاعلامية ثم انتحر
تقارير نشرة الاخبار
16:31
جريمتان في شحيم... قتل زوجته الاعلامية ثم انتحر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
0
أخبار لبنان
13:40
للسنة الثانية... مؤسسة "تكريم" تطلق مبادرة إنسانية تهدف إلى تكريم الممثلين
أخبار لبنان
13:40
للسنة الثانية... مؤسسة "تكريم" تطلق مبادرة إنسانية تهدف إلى تكريم الممثلين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
العفو على نار حامية بين الموقوفين الإسلاميين وتجار المخدرات... وهذه آلية إقراره
تقارير نشرة الاخبار
13:25
العفو على نار حامية بين الموقوفين الإسلاميين وتجار المخدرات... وهذه آلية إقراره
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
2
اقتصاد
06:29
بيان من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166
اقتصاد
06:29
بيان من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166
3
أخبار لبنان
10:30
بيان لمؤسسة "كهرباء لبنان"... وهذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
10:30
بيان لمؤسسة "كهرباء لبنان"... وهذا ما جاء فيه
4
أمن وقضاء
14:32
تطوّر في قضية دهس عنصر قوى الأمن في وسط بيروت...
أمن وقضاء
14:32
تطوّر في قضية دهس عنصر قوى الأمن في وسط بيروت...
5
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
6
تقارير نشرة الاخبار
16:31
جريمتان في شحيم... قتل زوجته الاعلامية ثم انتحر
تقارير نشرة الاخبار
16:31
جريمتان في شحيم... قتل زوجته الاعلامية ثم انتحر
7
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
8
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات... هكذا أصبحت
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات... هكذا أصبحت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More