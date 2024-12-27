هذا ما قاله وزير الطاقة بشأن التغذية والجباية

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أن مؤسسة "كهرباء لبنان" اصبحت تتكل على الجباية وزيادة التغذية ستحصل بحسب التمويل المتاح من خلال الجباية.



ولفت فياض في حديث للـLBCI، الى أن هناك 500 مليون دولار غير مجباة في خلال الحرب، مناشدا الجميع دفع الفواتير.