بلدية قبريخا: اعادة فتح طريق وادي الحجير ورفع لافتة جديدة عند مدخلها

أعلنت بلدية قبريخا في بيان، أنه "بعد أن أقدم العدو الإسرائيلي يوم أمس، على التوغل إلى وادي الحجير وصولاً لمفترق بلدتي قبريخا والقنطرة، وتنفيذ أعمال تجريف للطريق العام ورفع سواتر ترابية في خرق فاضح وصريح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، واقتلاع لافتة تحمل اسم بلدة قبريخا وسرقتها، عملت فرق من البلدية منذ صباح اليوم بالتعاون مع الجيش اللبناني، على إزالة السواتر الترابية وإعادة فتح الطريق ووضع لافتة جديدة مكان التي اقتلعها العدو، في رسالة تمسك بالأرض وتحدٍّ للعدو واعتداءاته".