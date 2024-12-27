الدفاع المدني: انتشال جثماني شهيدين من حي الجلاحية في الخيام

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه "بمتابعة من المدير العام بالتكليف العميد نبيل فرح، انتشلت الفرق المتخصصة بعمليات البحث والإنقاذ لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، جثماني شهيدين إثر مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل، لليوم الخامس من الأسبوع الثاني، في موقع العدوان الإسرائيلي سابقا على حي الجلاحية ببلدة الخيام".



ولفتت المديرية في بيان، الى أن "العناصر نقلت الجثمانين الى مستشفى مرجعيون الحكومي، على أن تستكمل عمليات البحث والمسح الميداني الشامل غدا، الى ان يتم العثور على جميع المفقودين".