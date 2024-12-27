بعد ان فقد اثرهما في وادي الحجير صباح امس... نقل سوريَين إلى مستشفى تبنين الحكومي

نقلت طواقم الصليب الأحمر اللبناني بعد ظهر اليوم الجمعة، من اطراف بلدة حولا شخصين من التابعية السورية كان قد فقد اثرهما في منطقة وادي الحجير صباح امس، وجرى نقلهما إلى مستشفى تبنين الحكومي للكشف الطبي عليهما لتقييم وضعهما الصحي.



وقد جرت هذه العملية بعد اجراء الاتصالات والتنسيق بين فريق الارتباط في اليونفيل والصليب الاحمر اللبناني كما وشارك وفد من اللجنة الدولية للصليب الاحمر.