تيمور جنبلاط: إن شاء الله قيام سوريا دولة تحترم كل السوريين وتحترم لبنان وسيادته

جدّد النائب تيمور جنبلاط "التهنئة للشعب السوري على حرّيته، وإن شاء الله بقيام سوريا دولةً ديمقراطية تحترم كل السوريين، وتحترم لبنان وسيادته أيضاً. وهذا انتصارٌ لدماء كمال جنبلاط، ورفيق الحريري، وباسل فليحان، وجورج حاوي، وجبران التويني، وبيار الجميل، وسمير قصير، ووليد عيدو، وأنطوان غانم، ووسام الحسن، على الذين قتلوهم وقتلوا الآلاف من السوريين واللبنانيين".وقال خلال حفل تكريم من قبل "الحزب التقدمي الإشتراكي" لخلايا الأزمة التي عملت في سبيل تأمين راحة الأهل النازحين: "أريد أن أتمنّى للبنان واللبنانيين الذين تعبوا من كل المراحل السابقة أن نقدر نحن، وكل الكتل النيابية، بإعطائهم فرصة انتخاب رئيس جمهورية في التاسع من الشهر القادم. وحان وقت الانطلاق لنبني من جديد الدولة، ونعطي الناس أملاً بأيامٍ أفضل".