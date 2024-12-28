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إرشادات وتوجيهات من الصليب الأحمر خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السنة

أخبار لبنان
2024-12-28 | 06:38
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إرشادات وتوجيهات من الصليب الأحمر خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السنة
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إرشادات وتوجيهات من الصليب الأحمر خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السنة

أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، أنه خلال فترة الإحتفال بليلة رأس السنة، يزداد خطر الاصابة بالنوبات القلبية، كما وتكثر حوادث السير نتيجة لعوامل كثيرة منها السرعة الزائدة خلال قيادة السيارة والافراط في شرب الكحول.

لذلك، قدم الصليب الأحمر اللبناني إرشادات وتوجيهات من أجل الوقاية والتوعية والسلامة العامة وفق ما يلي:

أولاً: تفاديا لخطر الإصابة بنوبات قلبية ينصح بما يلي:

- تجنّب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي.
- شرب الماء واخذ فترات استراحة في السهرات.
- عدم الإفراط في شرب الكحول.
- المحافظة على درجة حرارة دافئة للجسم من خلال ارتداء الملابس الخاصة بفصل الشتاء أو التي تقي البرد.

عند الشعور بألم أو انزعاج في الصدر يجب اتخاذ الخطوات التالية:

- الجلوس والراحة
- طلب سيارة إسعاف على خط الطوارئ المجاني 140، ولحين وصول المسعفين يستحسن الاستعانة بالطبيب المعالج اذا وجد. 

ثانياً: تفاديا لخطر حوادث السير ينصح بما يلي:

- يجب على من يتولى القيادة عدم شرب الكحول.
- عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهورة.
- عدم القيادة في حال التعب الشديد او النعاس.
- عدم استعمال الخليوي عند القيادة.
- وضع حزام الأمان في كل الأوقات، لجميع الأشخاص داخل السيارة.
- التأكد من صلاحية وجهوزية السيارة ووضعها الميكانيكي.
- احترام قانون السير: الاشارات، تقاطع الطرق، وجهة السير...
- احترام تعليمات القوى الأمنية في الأوقات كافة.
- وجود مطفأة حريق.
- وجود علبة اسعافات أولية.

ثالثاً: تفاديا للتسمم بأول أوكسيد الكربون ينصح بما يلي:

- عدم اشعال الخشب أو الفحم في الأماكن المغلقة وترك تهوئة مناسبة في الغرفة مع وجوب المحافظة على نظافة المواقد والتأكد من أن جميع أنظمة التدفئة والتسخين في المنزل تحقق شروط السلامة العامة.

- في حال الإحساس بأي من العوارض الآتية: صداع خفيف، دوار، تعب وضعف، غثيان، ضيق نفس، أو فقدان وعي، يجب تهوئة المكان فورا مع أفضلية التوجه إلى الهواء الطلق.

أخبار لبنان

إرشادات

الصليب الأحمر

رأس السنة

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