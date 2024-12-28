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أدرعي: تدمير مسار نفق تحت الأرض تابع لوحدة الرضوان في "حزب الله"

أخبار لبنان
2024-12-28 | 06:51
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أدرعي: تدمير مسار نفق تحت الأرض تابع لوحدة الرضوان في &quot;حزب الله&quot;
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أدرعي: تدمير مسار نفق تحت الأرض تابع لوحدة الرضوان في "حزب الله"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي تدمير مسار نفق تحت الأرض تابع لوحدة الرضوان في "حزب الله" وبنية تحتية هجومية أخرى، في جنوب لبنان.

وكتب عبر اكس: 

"خلال نشاط لإزالة التهديدات نفذته قوات اللواء 300 في جنوب لبنان دُمّر مسار نفق تحت أرضي بطول 100 متر يقود إلى موقع مكوث تابع لوحدة الرضوان.

وقامت القوات بدراسة وتحييد المسار من العبوات الناسفة والتهديدات وعثرت داخله على وسائل قتالية عديدة شملت بنادق ورشاشات وصواريخ مضادة للدروع وأنظمة مراقبة ومعدات عسكرية أخرى. تمت مصادرة جميع الوسائل وتدميرها، إلى جانب  مسار النفق الذي تم العثور عليه.

كما تم العثور قرب النفق على مستودع لصواريخ مضادة للدبابات وموقع رشاش ثقيل كان موجه نحو مواقع الجيش الإسرائيليّ."

وأضاف: "المسار تحت الأرض قاد إلى مقر قيادة تابع لـ"حزب الله" حيث عُثر فيه على منصات إطلاق قذائف صاروخية استخدمت لإطلاق قذائف نحو الأراضي الإسرائيلية خلال السنة المنصرمة، بالإضافة إلى عدد كبير من العبوات الناسفة.

وتواصل قوات اللواء 300 إزالة التهديدات في جنوب لبنان، وفقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار."

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