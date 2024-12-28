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جعجع: المنظومة لا تريد قائد الجيش رئيسا بل تعمل لتهريب رئيس لا يحقق طموحات اللبنانيين
أخبار لبنان
2024-12-28 | 07:19
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جعجع: المنظومة لا تريد قائد الجيش رئيسا بل تعمل لتهريب رئيس لا يحقق طموحات اللبنانيين
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جعجع: المنظومة لا تريد قائد الجيش رئيسا بل تعمل لتهريب رئيس لا يحقق طموحات اللبنانيين
أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى أنه "تبيّن له شخصياً ومن خلال الإتصالات التي يقوم بها في موضوع ملف رئاسة الجمهورية أن المنظومة لا تزال موجودة وهي تستمر بعملها كمنظومة وكأن شيئًا لم يكن"، لافتا إلى أن "محور الممانعة لا يريد العماد جوزيف عون، وبطبيعة الحال، التيار الوطني الحر أيضا لا يريده، وهم يخططون لإسقاطه في الانتخابات".
وقال: "المنظومة تعمل ليلا ونهارا لتهريب رئيس للجمهورية لا يحقق طموحات الشعب اللبناني، وإنما يضمن لهم استمرار المرحلة الماضية. وفي المقابل، نحن مستمرون في العمل بكل جدية لمنعهم من تحقيق ذلك، ولن نسمح لهم بإعادة إحياء أنفسهم من جديد من خلال رئيس ينفذ أجندتهم".
كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي لمنسقية عاليه في حزب "القوّات اللبنانيّة"، في المقر العام للحزب في معراب.
ولفت إلى أنه "مع التطورات كلها التي حصلت في لبنان، وما تلاها في سوريا، افترضنا على الأقل أن الغالبية العظمى من السياسيين، إن لم يكن جميعهم، سيجرون إعادة قراءة، أي أن يعيدوا تقييم مواقفهم ويبنوا سياستهم على ضوء ما حصل"، موضحا أنه "تبين له أولاً من خلال الاتصالات التي يجريها بشأن موضوع رئاسة الجمهورية أن الفريق الآخر لا يقبل بأي شكل من الأشكال انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهوريّة". وقال: "إن كل ما تسمعون من تصريحات، على شاكلة (لنرَ، وسنرى، ونفكر في الموضوع)، وغير ذلك، جوفاء ومجرد كلام بكلام، محور الممانعة ومعه "التيار الوطني الحر"، لا يريدون وصول العماد جوزيف عون. وهؤلاء وحدهم يمكنهم تعطيل انتخابه، لأن العماد جوزيف عون، بصفته قائدا للجيش، يحتاج إلى 86 صوتا لانتخابه".
وقال: "في مجلس الأمن، هناك أعضاء دائمون، وأعضاء يتبدلون سنويًا، والأعضاء الدائمون هم الدول الخمس الكبرى. هذا النظام موجود عندنا أيضًا لدى المنظومة. لدينا أعضاء دائمون في المنظومة، ولدينا آخرون يتبدلون. الأعضاء الدائمون في مجلس أمن المنظومة هم محور الممانعة والتيار الوطني الحر، فيما الآخرون يتبدلون، يضمّون هذا ويُعطونه قطعة جبنة من هنا، ثم يخرج او يُخرجونه ليضمّوا آخر بحسب الحاجة".
وأضاف جعجع: "بعد كل التطورات والوعي الذي تشكل لدى الشعب اللبناني، أتمنى أن يمتد هذا الوعي ليشمل مجلس النواب وجميع النواب، لأن هناك كتلة من 70 إلى 80 نائبًا على الأقل يجب أن يفكروا في ما يجب أن يتم فعله لمصلحة الشعب اللبناني، فيقوموا به، ولو لمرة واحدة فقط. أما نحن فمستمرون في العمل بكل جد، ولن نتراجع أبدًا. حتى في عز أيام المنظومة لم نتركها تأخذ مداها، والآن لن نسمح لها بذلك".
أخبار لبنان
جعجع
رئاسة الجمهورية
قائد الجيش
المنظومة
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