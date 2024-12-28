العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى لبنان يوم الاثنين

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم، عن وزير النقل قوله إن العراق سيستأنف الرحلات الجوية إلى لبنان يوم الاثنين.



وكانت الخطوط الجوية العراقية قد علقت رحلاتها إلى لبنان في الثامن من كانون الأول بسبب مخاوف أمنية بشأن الوضع في سوريا.



