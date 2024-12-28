مركز الملك سلمان للإغاثة يستمر بتوزيع المساعدات على العائلات النازحة من محافظة الجنوب

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان، في إطار التدخل الإغاثي العاجل لصالح العائلات النازحة، بتوزيع مساعداته الإغاثية من مواد غذائية وإيوائية وكسوة شتوية وبطانيات على العائلات النازحة من محافظة الجنوب، والتي وزعت في كل من المناطق التالية: بيروت، عرمون، اقليم الخروب، البقاع الأوسط، البقاع الغربي.



وشملت المساعدات الإغاثية المقدمة اليوم ١٢٢٦ عائلة واستفاد منها أكثر من ٦٠٠٠ فرد.