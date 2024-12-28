ابو فاعور في زيارته الاولى لدير العشاير: سوريا الحرة الموحدة امل كبير للبنان

أمل عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور عن أمله بأن تنشأ سوريا الديمقراطية المستقلة المدنية والمستقرة وان نتعامل معها من دولة الى دولة، معتبرا أن النظام السابق الجائر القاتل المجرم الذي أجرم في سوريا واجرم في لبنان قد زال وذهب إلى غير رجعة.كلام النائب ابو فاعور جاء خلال لقائه مشايخ وفعاليات واهالي بلدة دير العشاير وفعاليات بلدة مزرعة دير العشاير السورية المجاورة لبلدة الدير التي استضافت اللقاء في قاعتها العامة، مع وفد مرافق ضم مدير مكتب ابو فاعور علي اسماعيل، مسؤول العلاقات العامه في البقاع الجنوبي في التقدمي فادي طلايع ومعتمد المنطقة فاضل جمال، وكمال الساحلي وحسن ابو إبراهيم، حيث كان في استقبالهم رئيس بلدية دير العشاير احمد نصر، ومختارة البلدة طلال أيوب ووكيل داخلية التقدمي السابق ابراهيم نصر، ومدير فرع التقدمي رجا الديب، وفعاليات البلدة وفعاليات مزرعة دير العشاير.كما زار ابو فاعور خلوة البلدة والتقى مشايخها، كما تفقد المدرسة الرسمية واطلع على حاجتها واطلع على حاجات مستوصف البلدة الذي قدم له كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية.وشكر ابو فاعور حضور اهل مزرعة دير العشاير الذين لا يفصل بينا و بينهم حدود جغرافية انما نهر من المحبة ومن وحدة الانتماء ووحدة المصير ووحدة المستقبل.‏واكد ابو فاعور "انه مهما كان هناك من خوف من الديمقراطية تبقى أفضل من الظلم وتبقى الحرية أحلى من المشاهد التي شاهدتها في سجن صيدنايا، وهي نعمة على الشعب السوري ونعمة مشابهة على الشعب اللبناني أن هذا النظام الجائر القاتل المجرم الذي أجرم في سوريا واجرم في لبنان قد زال وذهب إلى غير رجعة."وقال:" الى بعض الذين يتخوفون مما سيحصل في سوريا اي ان كان ما سيحصل في سوريا سيكون افضل من الوضع الذي كان قائماً.ومصلحتنا اللبنانية هي مصلحة استراتيجية كبرى في ما يجري من تغيير ديمقراطي في سوريا، ونحن كلنا ثقة بأن حرية سوريا هي حرية لبنان وديمقراطية سوريا هي ديمقراطية لبنان وثقتنا أكبر من ذلك بان الشعب السوري رغم المخاض الصعب والطويل الذي سيخوضه لن تكون الأمور سهلة وليست سهلة بعد أكثر من 50 سنة من حُكم من حَكم سوريا بالحديد والنار والظلم والقتل والإجرام، فليس سهلا ان تسترجع سوريا حياتها الطبيعية، ولكن أياً يكن كلنا ثقة بأن الشعب السوري سيعرف كيف يسلك مساره وطريقه الديمقراطي الحر لأجل مصلحة سوريا ووحدتها وديمقراطيتها وعروبتها. ووحدة سوريا مسألة أساسية وكل الكلام الذي يحكى من قبل بعض الأوساط بأنه على المجموعات أو المكونات السورية أن تبدأ التفكير بمستقبل المستقل هو في غير مكانه، فقناعة وليد جنبلاط إذا كان لنا رأي كحزب وقناعة تيمور جنبلاط نقول من باب النصح ومن باب المحبة الشعب السوري ادرى بشؤونه وادرى بمستقبله واحرص على مستقبله منا وهو يعرف كيف يمكن أن يقود الأمور في المستقبل.‏ما يجري في سوريا لسنا من الذين يستغلون التغيرات الخارجية للاستفادة منها بالداخل نحن لا جماعة خطوط عسكرية ولا جماعة فرع فلسطين ولا جماعة نضع اسم فلان ونزيل اسم فلان.وقال ابو فاعور:"نأمل ان تنشأ سوريا الديمقراطية المستقلة المدنية والمستقرة وان نتعامل معها من دولة الى دولة.ودعا ابو فاعور الى وحدة دير العشاير وإلى التضامن ونبذ التفرقة معتبرا ان اهل هذه البلدة معنيون ببعضهم البعض وهي اليوم تحت سلطة ورعاية الجيش اللبناني الذي نحبه ونثق به وهو الضمانة الأساسية للسلم والاستقرار في لبنان، ونحن نشكر الجيش وقيادته على كل الإجراءات التي تقوم بها لإعادة ترتيب الامور في المنطقة، الأمر الذي إنعكس طمأنيتة عند الاهالي في الدير وفي مزرعة دير العشاير والعلاقة مفتوحة مع الجيش، فالحيس جيشنا وهم اهلنا ونحن على تفاهم مع قيادة الجيش خصوصا بعد التغيير الذي حصل من توفير مناخات الراحة لاهلنا لافتا الى ان الحاجز الذي كان يمنع التواصل مع اهل الدير زال الى غير رجعة ، وسنعود الى الالتفات اكثر لدير العشاير واهلها، مشيرا "اننا اتفقنا مع الجيش ومع وزارة الصحة لتحويل المستوصف في البلدة الى مركز رعاية صحية أولية ومن شأن ذلك ان يوفر إمكانات طبية ومن أدوية واطباء وخدمات متعددة، لاننا سنبذل كل الجهود لإعادة تنشيط المستوصف ."