الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رابطة موظفي الادارة العامة: لتحسين الرواتب وإقرار سلسلة رواتب جديدة

أخبار لبنان
2024-12-28 | 10:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رابطة موظفي الادارة العامة: لتحسين الرواتب وإقرار سلسلة رواتب جديدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رابطة موظفي الادارة العامة: لتحسين الرواتب وإقرار سلسلة رواتب جديدة

هنأت رابطة موظفي الإدارة العامة اللبنانيين بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة، متمنية أن "يحمل العام الجديد الخير والفرح والنجاح للجميع، وأن يكون وطننا الحبيب في طريقه نحو المزيد من الازدهار والتقدم". 

واصدرت بيانا لفتت فيه الحكومة إلى "المطالب المشروعة للقطاع العام، التي تمثل حقوق العاملين بمختلف فئاتهم من موظفين دائمين ومتعاقدين وأجراء، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي". وأملت أن يتم النظر في النقاط التالية :  

- تحسين الرواتب والتعويضات بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وإقرار سلسلة رواتب جديدة تعيد التوازن المالي للموظفين.  

- تعديل الدوام الأسبوعي ليكون ثلاثة أيام فقط موقتًا، حتى عودة الرواتب إلى مستوياتها لعام 2017، مع إلغاء المثابرة وإضافتها كزيادة على الرواتب (ضم كل الزيادات بمختلف تسمياتها إلى صلب الراتب ) لتشمل كل العاملين في القطاع العام بمختلف مسمياتهم.  

- احتساب الزيادات ضمن أساس الراتب لرفع الظلم الذي يلحق بالموظف عند احتساب مخصصات مثل تعويضات نهاية الخدمة ومنح الوفاة والزواج.  

- اعتماد دوام العمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرًا لتخفيف العبء عن العاملين.  

- تثبيت المتعاقدين والأجراء الذين بلغت خدماتهم 20 عامًا دون الحاجة لإجراء مباريات، باعتبار خبراتهم العملية شهادة كافية على كفاءتهم.  

- توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تضمن سلامة العاملين، مما يساهم في تعزيز إنتاجيتهم.  

- تعزيز فرص التدريب والتطوير المهني من خلال برامج تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة.  

- تفعيل الحوار الاجتماعي وفتح قنوات تواصل فعالة بين الحكومة والنقابات العمالية لتحقيق مطالب العاملين بشكل عادل وشفاف.  

- دعم المشاريع التنموية التي توفر فرص عمل جديدة وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني".  

وأكدت الرابطة "أهمية الاستجابة لهذه المطالب، لما لها من دور في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الشراكة بين جميع مكونات المجتمع والاسهام في تفعيل الدورة الاقتصادية في البلاد"، آملين أن "يكون العام الجديد بداية لتحقيق هذه التطلعات على أرض الواقع".
 

أخبار لبنان

موظفي

الادارة

العامة:

لتحسين

الرواتب

وإقرار

سلسلة

رواتب

جديدة

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 28-12-2024
تيمور جنبلاط: إن شاء الله قيام سوريا دولة تحترم كل السوريين وتحترم لبنان وسيادته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:37

تجمع موظفي الإدارة العامة: للإسراع في إقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-15

القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع: ندرس العمل على رفع الرواتب بنسبة 400%

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-07

تجمع موظفي الادارة العامة لوّح بالتوقف عن العمل: نمهل الحكومة حتى الاثنين للعودة عن قرارها أو تصحيحه

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-21

القيادة العامة تكلّف السيد أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:07

التيار الوطني: "يا ريت القوات ورئيسها بيعلنوا موقفهم من ترشيح قائد الجيش"

LBCI
أخبار لبنان
10:52

حسن فضل الله: نريد رئيساً صناعة لبنانية

LBCI
أخبار لبنان
10:25

ابو فاعور في زيارته الاولى لدير العشاير: سوريا الحرة الموحدة امل كبير للبنان

LBCI
أمن وقضاء
09:55

إطلاق النار باتجاه صيادين توجهوا إلى ميناء الناقورة لإخراج مراكبهم وإجبارهم على الإنسحاب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2024-12-12

بيان توضيحي من نقابة الصرافين حول العملة المزورة من فئة الـ50 دولارا أميركيا

LBCI
فنّ
2024-12-27

بعد نشرها مقطع فيديو... أصالة تعتذر من ابنتها شام: ما علاقة حفيدتها؟

LBCI
آخر الأخبار
10:04

منشور على إكس: وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة يقول إنه يتطلع إلى بناء علاقات إستراتيجية مع مصر

LBCI
أخبار لبنان
09:37

تجمع موظفي الإدارة العامة: للإسراع في إقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:55

مباحثات إسرائيلية عن مستقبل الجبهة مع اليمن

LBCI
أخبار لبنان
07:19

جعجع: المنظومة لا تريد قائد الجيش رئيسا بل تعمل لتهريب رئيس لا يحقق طموحات اللبنانيين

LBCI
أخبار دولية
06:55

سلسلة مباحثات للشرع مع وفود دولية

LBCI
أخبار دولية
01:13

وكالة إنترفاكس الروسية: جهاز الأمن الاتحاديّ الروسيّ أحبط مؤامرة لاغتيال ضابط روسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:32

بعد كلام بشأن استعداد تل أبيب استهداف قادة الحوثيين.... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
15:15

تيمور جنبلاط: إن شاء الله قيام سوريا دولة تحترم كل السوريين وتحترم لبنان وسيادته

LBCI
أخبار دولية
14:48

انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب

LBCI
رياضة
14:19

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوزّع جوائزه على أبطال رياضة السيارات لموسم ٢٠٢٤

LBCI
رياضة
13:51

٣ ميداليات ملوّنة للبنان ضمن بطولة آسيا للناشئين في البادل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
13:01

محافظ دمشق الجديد يوضح للـLBCI ما قصده في كلامه: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل... وهذا ما قصدته

LBCI
أخبار لبنان
02:54

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
أخبار دولية
14:48

انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب

LBCI
حال الطقس
13:43

لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل

LBCI
حال الطقس
00:35

سلسلة من المنخفضات تؤثّر على طقس لبنان

LBCI
فنّ
15:05

من هي صاحبة "أفضل إطلالة نسائية" في الموريكس دور 2024؟ (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:30

نصف إشارة سعودية لقائد الجيش (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
14:32

نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: حكم هيئة تحرير الشام لسوريا بشكل شامل ومعتدل أفضل أمل لمنع الانزلاق للعنف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More