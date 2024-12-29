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بيرم من الجنوب: هيهات أن تضربوا إرادتنا أو تسقطوا شموخنا

أخبار لبنان
2024-12-29 | 04:41
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بيرم من الجنوب: هيهات أن تضربوا إرادتنا أو تسقطوا شموخنا
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بيرم من الجنوب: هيهات أن تضربوا إرادتنا أو تسقطوا شموخنا

اعتبر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال د. مصطفى بيرم  أنّ عملية طوفان الأقصى شكلت صرخة إنسانية ترفض الظلم، وصرخة اعتراض في وجه الإرهاب الصهيوني، لافتاً إلى أنه وخلال ساعتين آنذاك احتلت المقاومة الفلسطينية قرابة 40 كيلو متراً من المستوطنات، وسقطت فرقة غزة ومعها هيبة إسرائيل، وكان مطار بن غوريون يزدحم بمئات الآلاف من الصهاينة بهجرة معاكسة، ما دفع رؤساء دول الغرب إلى الإسراع بأساطيلهم وحاملات طائراتهم وأعتى أنواع الأسلحة، وبدعم عربي أيضاً لإسرائيل، من أجل انقاذها.

وقال خلال احتفال تكريمي لثلة من شهداء بلدة الجميجمة الجنوبية " انبرينا للإسناد لأننا عرفنا أن الاميركيين كانوا قد طلبوا من اسرائيل القيام بهجمة مرتدة قوامها حرب إبادة على مرأى العالم كله وبتغطية منهم، وأساسها ليس القتال أو المعركة بمعناها العسكري إنما قتل الأطفال وتدمير المستشفيات كي لا يتجرأ أحد على مهاجمة إسرائيل في المستقبل، بينما كنا نحن نقاتلهم في الميدان ونقتل جنودهم وندمر دباباتهم، وكانوا هم قتلة يقتلون المدنيين والأطفال ويدمرون المنازل وتحولوا إلى عصابة قتل تمارس ما يُعرف في علم النفس العسكري بالـ"كروموفوبيا" وتمارس الذعر الوجودي ورُهاب الفقد، في دليل على خوفهم الوجودي وضعفهم أمام المقاومة."

واضاف " انبرينا للمواجهة، وجاء العدو ليصنع هنا ما صنع في غزة، ولكن كان الموقف أن بإمكانكم قتل بعضنا أو تدمير منازلنا، ولكن هيهات أن تضربوا إرادتنا أو تسقطوا شموخنا، ورفعنا شعار هيهات منا الذلة بصرخة ليست عاطفية أو انفعالية إنما نابعة من إيمان راسخ لا يتزلزل."

أخبار لبنان

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