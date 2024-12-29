الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي: ما زال البعض يفكّر بتأجيل الانتخابات الرئاسية بانتظار إشعارٍ من الخارج وهذا عيب العيوب
أخبار لبنان
2024-12-29 | 04:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الراعي: ما زال البعض يفكّر بتأجيل الانتخابات الرئاسية بانتظار إشعارٍ من الخارج وهذا عيب العيوب
3
min
الراعي: ما زال البعض يفكّر بتأجيل الانتخابات الرئاسية بانتظار إشعارٍ من الخارج وهذا عيب العيوب
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطارنة حنا علوان، الياس سليمان، سيمون فضول، أمين سر البطريرك الأب هادي ضو، رئيس مزار سيدة لبنان_حريصا الأب فادي تابت، الأب جورج يرق، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور رئيس الرابطة المارونية السفير الدكتور خليل كرم، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، قنصل جمهورية موريتانيا إيلي نصار، وفد من الكشاف الماروني، وفد من رابطة قدامى الاكليريكية المارونية،وفد من ابناء ابرشية سيدة لبنان في جنوب افريقيا، وفد من رابطة الاخويات، باتريك نجل الشهيدين صبحي ونديمة الفخري، وحشد من الفاعليات والمؤمنين.
بعد الإنجيل المقدس، القى الراعي عظة بعنوان:"الرجاء لا يخيب" قال فيها: "إنّ مشكلة لبنان اليوم هي فقدان الثقة لدى السياسيّين بأنفسهم، وببعضهم البعض، وبمؤسّسات الدولة. فقدان الثقة لدى السياسيّين بأنفسهم، كما هو ظاهر اليوم في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ سنتين وشهرين. فإنّهم ينتظرون اسم الرئيس من الخارج، وهذا عار كبير، علمًا أنّنا نقدّر ونشكر للدول الصديقة حرصها على انتخاب الرئيس وتشجيعها للدفع إلى الأمام بعجلة انتخابه. في التاسع من كانون الثاني المقبل أي بعد عشرة أيّام وهو اليوم المحدّد لانتخاب الرئيس مازال البعض يفكّر بالتأجيل بانتظار إشعارٍ ما من الخارج. وهذا عيب العيوب وهو مرفوض بكلّيته. وحذار اللعب بهذا التاريخ الحاسم".
واضاف: "ثقة السياسيّين بعضهم ببعض مفقودة، وهي ظاهرة في عدد المرشّحين المعلنين والمخبئين وغير الصريحين والموعودين، وكأنّهم لا يجرؤون المجيء إلى البرلمان لانتخاب الرئيس، بانتظار اسم من الخارج. والثقة بمؤسّسات الدولة مفقودة، لأنّ بعض السياسيّين لا تعنيهم هذه المؤسّسات، وأوّلها المجلس النيابيّ فاقد صلاحيّة التشريع، وأن يتوقّف مدّة سنتين وشهرين عن مهمّته التشريعيّة فلا يعنيهم الأمر، ولا تعنيهم مخالفتهم للدستور، ولا يعنيهم الضرّر اللاحق بالبلاد. وما القول عن تعطيل بعض القضاء أو السيطرة عليه أو تسيسه من بعض السياسيّين، علمًا أنّ القضاء أساس الملك. وما القول عن عدم ثقة بعض السياسيّين بالدولة ككلّ، دستورًا وقوانين وأحكامًا قضائيّة، وإدارات عامّة، واقتصادًا ومالًا ومصارف، وإيداع أموال فيها، وهجرة خيرة شبابنا وشاباتنا وقوانا الحيّة، وكأنّ لا أحد مسؤول عن هذا الخراب. لا أحد يقدّر دور الرئيس الآتي: فأمامه إعادة الثقة إلى السياسيّين بأنفسهم، وببعضهم البعض، وبالدولة ومؤسّساتها. وأمامه بناء الوحدة الداخليّة بين جميع اللبنانيّين بالمحبّة المتبادلة، على أساس من المواطنة اللبنانيّة والولاء للبنان والمساواة أمام القانون. وأمامه إصلاحات البنى والهيكليّات المقرّرة في مؤتمرات باريس وروما وبروكسل. مثل هذا الرئيس يُبحث عنه، ويرغم بقبول المهمّة الصعبة، ويحاط بثقة جميع السياسيّين واللبنانيّين عامّة."
أخبار لبنان
البعض
يفكّر
بتأجيل
الانتخابات
الرئاسية
بانتظار
إشعارٍ
الخارج
العيوب
التالي
عودة: كم من حرب بدأها طغاة ذهب بسببها آلاف الأبرياء وظلوا هم في الحكم يبطشون
بيرم من الجنوب: هيهات أن تضربوا إرادتنا أو تسقطوا شموخنا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-24
الراعي في رسالة الميلاد: نتطلع الى 9 كانون الثاني المقبل بعد فراغ مخز خلافاً للدستور ومن دون أي مبرر سوى عدم الثقة بالنفس لدى نواب الامة بانتظار أن يأتي الاسم من الخارج
آخر الأخبار
2024-12-24
الراعي في رسالة الميلاد: نتطلع الى 9 كانون الثاني المقبل بعد فراغ مخز خلافاً للدستور ومن دون أي مبرر سوى عدم الثقة بالنفس لدى نواب الامة بانتظار أن يأتي الاسم من الخارج
0
آخر الأخبار
2024-12-20
النائب بلال عبدالله للـLBCI: البعض اصبح يعتبر "الرئيس التوافقي" استفزازًا واليوم يجب الكلام عن رئيس يُطمئن الداخل ويعيد فتح لبنان على الخارج في ظلّ التغييرات الاقليمية
آخر الأخبار
2024-12-20
النائب بلال عبدالله للـLBCI: البعض اصبح يعتبر "الرئيس التوافقي" استفزازًا واليوم يجب الكلام عن رئيس يُطمئن الداخل ويعيد فتح لبنان على الخارج في ظلّ التغييرات الاقليمية
0
أخبار دولية
2024-12-18
وزير الخارجية الاردني التقى رئيس مجلس النواب العراقي... وهذا ما تم التأكيد عليه
أخبار دولية
2024-12-18
وزير الخارجية الاردني التقى رئيس مجلس النواب العراقي... وهذا ما تم التأكيد عليه
0
أخبار دولية
2024-12-06
المحكمة الدستورية في رومانيا تلغي الانتخابات الرئاسية
أخبار دولية
2024-12-06
المحكمة الدستورية في رومانيا تلغي الانتخابات الرئاسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:06
السفير السعودي يشرف على عملية نقل توأم سيامي سوري لإجراء عملية فصل في المملكة
أخبار لبنان
08:06
السفير السعودي يشرف على عملية نقل توأم سيامي سوري لإجراء عملية فصل في المملكة
0
أخبار لبنان
07:05
كلام في الداخل الاسرائيلي عن امكان تمديد الجيش الاسرائيلي وجوده في لبنان
أخبار لبنان
07:05
كلام في الداخل الاسرائيلي عن امكان تمديد الجيش الاسرائيلي وجوده في لبنان
0
أخبار لبنان
07:02
نائبة المتحدث الرسمي لليونيفيل: إسرائيل أبلغت أن سلامة حفظة السلام لا يمكن ضمانها في محيط الطيبة
أخبار لبنان
07:02
نائبة المتحدث الرسمي لليونيفيل: إسرائيل أبلغت أن سلامة حفظة السلام لا يمكن ضمانها في محيط الطيبة
0
أخبار لبنان
06:52
حميه جال في مراكز جرف الثلوج: جهزنا كل ما يلزم لابقاء الطرق الجبلية مفتوحة
أخبار لبنان
06:52
حميه جال في مراكز جرف الثلوج: جهزنا كل ما يلزم لابقاء الطرق الجبلية مفتوحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-27
باب توما... بوابة دمشق القديمة الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-27
باب توما... بوابة دمشق القديمة الجديدة
0
فنّ
2024-11-29
"الطفل المعجزة" يخطف الأضواء في حفل أصالة في الكويت: موهبته أذهلت الجمهور (فيديو)
فنّ
2024-11-29
"الطفل المعجزة" يخطف الأضواء في حفل أصالة في الكويت: موهبته أذهلت الجمهور (فيديو)
0
خبر عاجل
2024-11-27
طيران الشرق الاوسط: عودة الرحلات كالمعتاد ابتداءً من 12 كانون الاول
خبر عاجل
2024-11-27
طيران الشرق الاوسط: عودة الرحلات كالمعتاد ابتداءً من 12 كانون الاول
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-02
رئيس المعارضة السورية: المعارضة المسلحة لن تتوقف عن القتال
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-02
رئيس المعارضة السورية: المعارضة المسلحة لن تتوقف عن القتال
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:05
كلام في الداخل الاسرائيلي عن امكان تمديد الجيش الاسرائيلي وجوده في لبنان
أخبار لبنان
07:05
كلام في الداخل الاسرائيلي عن امكان تمديد الجيش الاسرائيلي وجوده في لبنان
0
أخبار لبنان
06:46
ابو فاعور: على الدولة اللبنانية أن تبادر إلى فتح قنوات الاتصال الجديّ مع الحكم الناشئ في سوريا
أخبار لبنان
06:46
ابو فاعور: على الدولة اللبنانية أن تبادر إلى فتح قنوات الاتصال الجديّ مع الحكم الناشئ في سوريا
0
أخبار لبنان
04:45
الراعي: ما زال البعض يفكّر بتأجيل الانتخابات الرئاسية بانتظار إشعارٍ من الخارج وهذا عيب العيوب
أخبار لبنان
04:45
الراعي: ما زال البعض يفكّر بتأجيل الانتخابات الرئاسية بانتظار إشعارٍ من الخارج وهذا عيب العيوب
0
أخبار دولية
13:35
آخر مرفق صحي في غزة خارج الخدمة وأطفالها يتجمدون بردًا
أخبار دولية
13:35
آخر مرفق صحي في غزة خارج الخدمة وأطفالها يتجمدون بردًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نجاح البروفيسور مايا فرح صورة عن نجاحات اللبنانيين حول العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نجاح البروفيسور مايا فرح صورة عن نجاحات اللبنانيين حول العالم
0
أخبار دولية
13:21
الجيش الإسرائيلي يعمل على تعزيز مواقعه في جنوب لبنان
أخبار دولية
13:21
الجيش الإسرائيلي يعمل على تعزيز مواقعه في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هوية مزارع شبعا إلى الواجهة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هوية مزارع شبعا إلى الواجهة من جديد
0
أخبار دولية
13:17
أمبراطورية الكابتاغون والأسد انهارت في سوريا... العين على لبنان
أخبار دولية
13:17
أمبراطورية الكابتاغون والأسد انهارت في سوريا... العين على لبنان
0
أخبار دولية
13:11
إنقطاع النفط الإيراني يوقف أكبر مصفاة في سوريا
أخبار دولية
13:11
إنقطاع النفط الإيراني يوقف أكبر مصفاة في سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:52
مراسلة الـLBCI في حيفا امال شحادة: الجيش الإسرائيلي فجّر نفقاً سرياً لحزب الله ودمَّر طريقاً تحت الأرض بطول ١٠٠ متر
أخبار لبنان
15:52
مراسلة الـLBCI في حيفا امال شحادة: الجيش الإسرائيلي فجّر نفقاً سرياً لحزب الله ودمَّر طريقاً تحت الأرض بطول ١٠٠ متر
2
أخبار دولية
01:45
لحظة تحطم طائرة الركاب في كوريا الجنوبية (فيديو)
أخبار دولية
01:45
لحظة تحطم طائرة الركاب في كوريا الجنوبية (فيديو)
3
أخبار دولية
16:04
الرقابة العسكرية الإسرائيلية تسمح بنشر معلومات جديدة عن اغتيال هنية في طهران
أخبار دولية
16:04
الرقابة العسكرية الإسرائيلية تسمح بنشر معلومات جديدة عن اغتيال هنية في طهران
4
حال الطقس
00:50
المنخفض الجوي يستمر لغاية الثلاثاء
حال الطقس
00:50
المنخفض الجوي يستمر لغاية الثلاثاء
5
أخبار دولية
00:06
مقتل 179 شخصا على الأقل في تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار كوري جنوبي
أخبار دولية
00:06
مقتل 179 شخصا على الأقل في تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار كوري جنوبي
6
آخر الأخبار
15:27
مراسلة الـLBCI في حيفا آمال شحادة: أصداء الانفجارات في الجبهة الشمالية مع لبنان ناجمة عن نشاط عادي للجيش الإسرائيلي في لبنان
آخر الأخبار
15:27
مراسلة الـLBCI في حيفا آمال شحادة: أصداء الانفجارات في الجبهة الشمالية مع لبنان ناجمة عن نشاط عادي للجيش الإسرائيلي في لبنان
7
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نجاح البروفيسور مايا فرح صورة عن نجاحات اللبنانيين حول العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نجاح البروفيسور مايا فرح صورة عن نجاحات اللبنانيين حول العالم
8
فنّ
12:17
في أجواء ميلادية مميزة... زاف وستيفاني عطالله يستمتعان بوقتهما مع العائلة (صور)
فنّ
12:17
في أجواء ميلادية مميزة... زاف وستيفاني عطالله يستمتعان بوقتهما مع العائلة (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More