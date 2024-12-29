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عودة: كم من حرب بدأها طغاة ذهب بسببها آلاف الأبرياء وظلوا هم في الحكم يبطشون

أخبار لبنان
2024-12-29 | 05:36
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عودة: كم من حرب بدأها طغاة ذهب بسببها آلاف الأبرياء وظلوا هم في الحكم يبطشون
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عودة: كم من حرب بدأها طغاة ذهب بسببها آلاف الأبرياء وظلوا هم في الحكم يبطشون


رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، أنه "كم من قرار نتخذه في لحظة غضب قد يودي بحياة كثيرين روحيا، ونفسيا، وفي أسوأ الأحيان جسديا؟! كم من حرب بدأها طغاة ذهب بسببها آلاف الأبرياء، وظلوا هم في الحكم يبطشون ويقررون ويخططون لإراقة دماء بريئة أخرى؟! هؤلاء الطغاة، خوفا من المذنب الحقيقي، ينتقمون من الأبرياء، ينكلون بهم، ويرتكبون المجازر، ثم يتملقون المذنب الحقيقي، لأن الخطأة يعرفون شر الخطأة الذين يشبهونهم، ويعرفون قدراتهم على الرد بواسطة أسلحة الشر".

أضاف في عظة الأحد: "موقف هيرودس الرافض ليسوع هو موقف معظم مدعي الإيمان الذين يقتلون يسوع في داخلهم، أو ينتقمون من مؤمنين أبرياء، بأقوالهم وأفعالهم، بسوء تصرفهم وقلة أخلاقهم وتكبرهم، يحيكون المؤامرات سرا كما فعل هيرودوس، ويسيؤون إلى إخوتهم من أجل مآرب، أو المحافظة على مكاسب أو مصالح".

وتابع: "إن أطفال بيت لحم الشهداء، هم مدرسة لكل مؤمن، كما أن هيرودس هو درس لكل طاغية ومستبد. كثيرون يقعون ضحية المجد الباطل، لأنهم يميلون آذانهم إلى مديح البشر الساعين إلى مصالحهم الخاصة، فيؤلهون ذواتهم ويسمحون لأنفسهم بالتصرف كالآلهة، واضعين أنفسهم مكان الإله الأوحد، ديان الجميع. كثيرا ما يقوم البشر بقتل إخوتهم البشر بشتى الطرق، إلا أن سيف الكلمة هو الأمضى بين كل الأسلحة لأن التجريح وتلفيق الإتهامات قتل معنوي مؤلم. هؤلاء ينسون أن المسيح هو الكلمة الذي تجسد ليبلسم الجراح، ويكفكف الدموع، ويشفي منكسري القلوب، وينصف المظلومين، ويؤدب الظالمين. ولد الكلمة على الأرض ليحل العدل والسلام والحق بين البشر. لهذا، لا يدعى مسيحيا من يستخدم الكلمة كسلاح فتاك، بل من يستعملها دواء شافيا".

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