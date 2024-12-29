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ابو فاعور: على الدولة اللبنانية أن تبادر إلى فتح قنوات الاتصال الجديّ مع الحكم الناشئ في سوريا
أخبار لبنان
2024-12-29 | 06:46
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ابو فاعور: على الدولة اللبنانية أن تبادر إلى فتح قنوات الاتصال الجديّ مع الحكم الناشئ في سوريا
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ابو فاعور: على الدولة اللبنانية أن تبادر إلى فتح قنوات الاتصال الجديّ مع الحكم الناشئ في سوريا
شدد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور على ضرورة "أن تتغلب الحكمة والمسؤولية اللبنانية، آملا أن تبادر الدولة اللبنانية إلى فتح قنوات الاتصال الجديّ مع الحكم الناشىء في سوريا وترتيب العلاقات الثنائية بين البلدين على قاعدة الاحترام للبلدين وعلى قاعدة الوقائع السياسية الجديدة".
واكد على موقف الرئيس وليد جنبلاط وقناعته التاريخية "بأننا لا نقبل ولا نسعى الى استثمار أي أمرٍ خارجيٍّ في السياسة الداخلية، والعلاقات التي يجب أن تنشأ بين لبنان وبين سوريا هي علاقات بين دولتين على قاعدة استقلال واحترام البلدين والشعبين وليس على قاعدة التدخل الذي كان يجري من قبل النظام البائد في الشؤون الداخلية اللبنانية.
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