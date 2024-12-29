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نائبة المتحدث الرسمي لليونيفيل: إسرائيل أبلغت أن سلامة حفظة السلام لا يمكن ضمانها في محيط الطيبة

أخبار لبنان
2024-12-29 | 07:02
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نائبة المتحدث الرسمي لليونيفيل: إسرائيل أبلغت أن سلامة حفظة السلام لا يمكن ضمانها في محيط الطيبة
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نائبة المتحدث الرسمي لليونيفيل: إسرائيل أبلغت أن سلامة حفظة السلام لا يمكن ضمانها في محيط الطيبة

أعلنت نائبة المتحدث الرسمي لليونيفيل  كانديس ارديل ، أن "إسرائيل أبلغت قوات اليونيفيل أن سلامة حفظة السلام لا يمكن ضمانها في محيط منطقة الطيبة، وعلى الدوريات تجنّب هذه المنطقة".

وأكدت أرديل أن "سلامة جنود حفظ السلام تشكل أولوية قصوى ولن نقوم بأي شيء يعرضهم لأي خطر غير ضروري."

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