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كلام في الداخل الاسرائيلي عن امكان تمديد الجيش الاسرائيلي وجوده في لبنان
أخبار لبنان
2024-12-29 | 07:05
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كلام في الداخل الاسرائيلي عن امكان تمديد الجيش الاسرائيلي وجوده في لبنان
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كلام في الداخل الاسرائيلي عن امكان تمديد الجيش الاسرائيلي وجوده في لبنان
الخروقات الاسرائيلية في الجنوب اللبناني لا تتوقف، وآخرها ما يحكى في الداخل الاسرائيلي عن امكان تمديد الجيش الاسرائيلي بقاءه في لبنان لفترة تتجاوز المتفق عليها في المرحلة الاولى من اتفاق وقف النار.
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