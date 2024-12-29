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السفير السعودي يشرف على عملية نقل توأم سيامي سوري لإجراء عملية فصل في المملكة

أخبار لبنان
2024-12-29 | 08:06
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السفير السعودي يشرف على عملية نقل توأم سيامي سوري لإجراء عملية فصل في المملكة
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السفير السعودي يشرف على عملية نقل توأم سيامي سوري لإجراء عملية فصل في المملكة

أشرف السفير السعود لدى لبنان وليد بخاري، على عملية نقل توأم سيامي سوري وأسرتهما،من مطار رفيق الحريري الدولي، لإجراء عملية الفصل في السعودية، بإشراف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، الذي حضر إلى بيروت على متن طائرة الإخلاء التابعة للفريق الطبي.

وحضر عملية الإجلاء إلى جانب بخاري، مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الرحمن القرشي.

ويذكر أن عملية ولادة التوأم السيامي السوري تمت في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت في 20 من شباط عام 2024م. 

والجدير ذكره أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، هو برنامج أطلقته السعودية عام 1990م، لاستقبال حالات التوائم السيامية من مختلف دول العالم وإجراء عمليات الفصل لهم في منشآتها الصحية. والتوائم السيامية من الحالات النادرة في العالم التي تصيب حالة واحدة من أصل 200 ألف شخص.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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