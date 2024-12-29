جمعية "كلنا عيلة" تتحدى الصعاب والمخاطر... وتقرر تمضية عيد الميلاد مع أبناء الجنوب في قراهم

بعد أن استقبلت بلدة بكفيا وجمعية "كلنا عيلة" النازحين من قرى الجنوب لمدة شهرين، حيث احتضنت الجمعية وبلدية بكفيا أكثر من ٥٠٠ عائلة ولاسيما من قرى دبل وعين إبل ورميش في خلال الحرب، قررت الجمعية وبالتعاون مع بلدية بكفيا أن تحتفل بعيد الميلاد في قرية دبل الحدودية.



وتحت عنوان "ميلاد في الجنوب"، رفعت الجمعية التحدي وقررت التوجه إلى تلك القرى الجنوبية، فانطلق فريق عمل الجمعية وعلى رأسه مؤسسة الجمعية ورئيستها كارين الجميّل ووفد من بلدية بكفيا ترأسته رئيسة البلدية نيكول الجميّل، محملين بالهدايا لاكثر من ٧٠٠ طفل اجتمعوا في احتفال ميلادي مميز جمع عدداً كبيراً من أهالي وفعاليات الجنوب، حيث تم توزيع الهدايا للأطفال بأجواء الفرح والأمل.



وأعرب الأهالي عن شكرهم العميق لجمعية "كلنا عيلة" وبلدية بكفيا على المبادرة الفريدة باستقبال الأعياد المجيدة في الجنوب، على الرغم التحديات والمعوقات كما أكدوا على عمق العلاقة واستدامتها مع جمعية كلنا عيلة التي كانت ولا تزال سنداً أساسياً للمجتمع والعائلات اللبنانية.