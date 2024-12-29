هاليفي: انتصرنا عسكريا على حزب الله

#عاجل رئيس الأركان من لبنان: انتصرنا عسكريا على حزب الله وبشكل واضح والانتصار على المدى الطويل يعني ان يعيش هنا الكثير من السكان



🔸أجرى رئيس الأركان الجنرال هونيس هاليفي اليوم تقييمًا للوضع في جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية وقائد الفرقة 146 وقائد اللواء 300 وقادة آخرين.… pic.twitter.com/9LEkYmpRl7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 29, 2024

أعلن رئيس الأركان الاسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي أن اسرائيل انتصرت عسكريا على حزب الله وبشكل واضح.وقال هاليفي من لبنان: "الانتصار على المدى الطويل يعني ان يعيش هنا الكثير من السكان" بحسب ما نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر موقع "إكس".وأجرى رئيس الأركان هونيس هاليفي اليوم تقييمًا للوضع في جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية وقائد الفرقة 146 وقائد اللواء 300 وقادة آخرين.وقال: "الطريق الحقيقي للانتصار على حزب الله لانه عسكريًا انتصرنا وهذا واضح جدًّا، لكن الانتصار الحقيقي، الانتصار بعيد المدى يعني الكثير من الناس (يعيشون) هنا، والكثير من السياحة وان المطاعم الموجودة هنا والمقاهي والناس الذي يركبون هنا على دراجات هوائية والزراعة هنا كلها ستكون مزدهرة. هذا هو الانتصار المستدام".