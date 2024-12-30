النيابة العامة التمييزية لم تتسلم بعد ملف عبد الرحمن القرضاوي... اليكم التفاصيل

علمت الـ LBCI أن النيابة العامة التمييزية لم تتسلم بعد ملف عبد الرحمن القرضاوي وبالتالي لا جلسة محددة بعد، وفي حال أحيل اليها اليوم من الأمن العام سيحدد المدعي العام القاضي جمال الحجار جلسة بأسرع وقت.



اشارة الى أن الاجراءات المعتادة ترتكز على أن تستمع النيابة العامة التمييزية له ثم توقفه وتطلب ملف الاسترداد والحكم الصادر في حقه ثم تقوم بدراسة الملف وتعد تقريرا توصي به مجلس الوزراء بتسليمه أو عدم تسليمه.