أوجيرو: خدمة الزبائن عبر الـ 1515 غير متوافرة حاليًا

أعلنت "أوجيرو" أن خدمة الزبائن عبر الخط الساخن 1515 غير متوافرة حاليًا نتيجة عطل طارئ، وأن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.