هادي حبيش للـ LBCI: الطبخة الرئاسية لا يبدو أنها استوت... ولماذا يجب تحديد بروفايل لرئيس الجمهورية؟

رحّب النائب السابق هادي حبيش بعودة السعودية للوقوف الى جانب لبنان ومساعدته وتقريب وجهات النظر، وقال: "السعودية لم تتدخل يوما في خصوصيات لبنان بل كانت تساعد وتقف الى حانب لبنان ونحن بحاجة لها لتعود ويعود الانفتاح الخليجي".



ولفت الى أنه من غير الواضح ان الطبخة الرئاسية استوت، وكل الاشكالية تكمن في نصاب الثلثين، كما قال.



واعتبر حبيش خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI أنه تحديد بروفايل للرئيس هو امر خاطئ، "اذ لا يمكن تحديد برفايل فقط اقتصادي أم فقط عسكري، بل رئيس الجمهورية يلعب أكبر دور سياسي في البلد، وعليه أن يفهم بالسياسة وأن يكون قادراً على الانفتاح والتواصل مع الجميع وان يكون الحكم ، ويهمّنا أن يكون الرئيس قادرًا على اعادة الانفتاح إلى الدول العربية وهذه الركيزة التي يتطلع إليها النواب". وسأل: "لماذا لا نتحدث عن البروفيل والمواصفات في ما خصّ رئيس الحكومة أم رئيس مجلس النواب؟".



واوضح أن قائد الجيش في حال حصل على الثلثين يمكن انتخابه لتفادي الطعن.



وتطرق حبيش الى اللقاء النيابي المستقل الذي يضم أقله نحو 12 نائباً يعملون على توحيد الموقف وتوسيعه ليصبح دور الكتلة الموحّد اكبر. واضاف: "لا موقف رسميّ من التكتل حول اسم معيّن فالتكتل مجموعة من النواب الذين يجتمعون لتوحيد القرارات".



أما في الملف السوري، رأى أن كلام الشرع الموزون ينسينا هيئته السابقة، وهو يتحدث اليوم بكلام ممتاز، كما قال، لافتاً الى أن سوريا ستكون نافذة اقتصادية للبنان في المستقبل، خصوصا من ناحية اعادة الاعمار.







