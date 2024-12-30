البستاني من دار الفتوى : لا أشكل تحديا لأحد وإذا كان هناك فرصة لوجودي كتوافقي فأنا حاضر للمسؤولية

اعلن النائب فريد البستاني من دار الفتوى أن الشيخ عبد اللطيف دريان شدد على إن الرئيس المقبل يجب ان يكون لكل اللبنانيين وليس فقط للطائفة المارونية ، وقال بستاني: "الطائفة السنية هي من المؤسسين لهذا الوطن ودورهم مهم جدا، وكان لسماحته الكثير من الأفكار التي نتوافق معه عليها ودور سماحته جامع ومنفتح لكل الأفكار، وتحدثنا في موضوع العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وبأهمية اتفاق الطائف الذي يجب ان يكون المنطلق مع الدستور في المرحلة القادمة وكلما ابتعدنا عن الطائف نقع في الخطأ، وعلاقتنا مع المحيط العربي والعودة الى أصولنا وجذورنا مع دول الخليج. وأشاد سماحته بأهمية تعزيز علاقة لبنان مع الدول العربية".وختم البستاني :"توافقنا مع سماحته على تكثيف الجهود للتوافق وأنا أخبرته بكل إحترام،انني في طبيعتي وفاقي ولا أشكل اي تحدي لأحد وإذا كان هناك فرصة لوجودي كتوافقي فأنا حاضر للمسؤولية".