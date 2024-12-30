اعتماد نماذج لتراخيص حمل الأسلحة عن العام ٢٠٢٥ وتمديد صلاحية نوعين من التراخيص فقط

أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم قرارا حمل الرقم ١٦٨٥ / و د يتعلق باعتماد نماذج لتراخيص حمل الاسلحة عن العام ٢٠٢٥.



وجاء في القرار:



"المادة الأولى: تعتمد نماذج جديدة لتراخيص حمل الأسلحة (دبلوماسي - خاص - لولبي) للعام ٢٠٢٥، على أن تكون صالحة لغاية ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ وفقاً للملحق المرفق ربطاً.



المادة الثانية: تمدد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الحالية نوع دبلوماسي ونوع خاص (صفة مرافق)

لغاية ٢٠٢٥/١/٣١



المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخه".