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أنطوان حبيب: إعادة تفعيل قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية أبرز انجازات مصرف الإسكان
أخبار لبنان
2024-12-30 | 07:13
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أنطوان حبيب: إعادة تفعيل قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية أبرز انجازات مصرف الإسكان
أعلن رئيس مجلس إدارة "مصرف الاسكان" أنطوان حبيب في بيان أن "أبرز الإنجازات التي حققها مصرف الإسكان ومجلس إدارته تتمثل في إعادة تفعيل قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي تصل قيمته إلى 165 مليون دولار. وقد تم استلام الدفعة الأولى منه في الأول من أيلول 2024، بينما وصلت الدفعة الثانية في الأول من كانون الأول 2024، وبلغت قيمة الدفعة الأولى 16 مليونًا و400 ألف دولار، بينما كانت قيمة الدفعة الثانية 16 مليونًا و200 ألف دولار".
وأوضح أن "هذه المبالغ ستُخصص لدعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط لتمكينهم من شراء أو إعادة ترميم أو بناء منازل مما يسهم بشكل مباشر في تحسين أوضاعهم السكنية".
وقال: "نعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو الحد من هجرة الشباب اللبناني إلى الخارج وتمكينهم من العودة إلى قراهم والعيش فيها بكرامة مع امتلاكهم لمنازل، وإذا قرروا السفرسيكون لديهم دائمًا مسكن في وطنهم. فهدفنا فعلياً هو الحفاظ على اللبنانيين في أرضهم لأن مغادرتهم لوطنهم قد تعني استبدالهم بأجانب، وهذه النقطة واحدة من أبرز إنجازات مصرف الإسكان".
كما لفت إلى أن "الإنجاز الثاني يتعلق بشهادات الإيداع، حيث أقر وزير العمل مصطفى بيرم رفع قيمة الشهادات من مليون ونصف ليرة إلى 20 مليون ليرة، بالإضافة إلى تعديل جديد لمكاتب استقدام العمال الأجانب حيث أصبح الحد الأقصى لكل مكتب 550 مليون ليرة لكل شخص".
وأشار إلى أن "الإنجاز الأكبر يكمن في إعادة الأمل للشباب اللبناني حيث استمر المصرف في تقديم القروض رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان بما في ذلك القصف الذي طال مناطق مختلفة".
وأكد حبيب أن "تقديم الطلبات لقروض الإسكان تتم عبر الموقع الالكتروني للمصرف مما يضمن الشفافية ويثبت عدم الحاجة لأي تدخلات أو وساطات، فمن يستوفي الشروط سيحصل على القرض دون الحاجة لأي وسيلة دعم إضافية".
وكشف عن أن "هناك حلمًا آخر يُأمل في تحقيقه خلال عام 2025، وهو إعادة فتح شارع المصارف في وسط بيروت بعد نحو 20 عامًا على إغلاقه، ونتمنى أن يتعاون المجلس البلدي ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مع شركة سوليدير لإعادة فتح الشارع ليعود وسط المدينة إلى الحياة والازدهار كما كان في السابق".
وقال: "مركز مصرف الإسكان الرئيسي يقع في هذا الشارع، ونسعى جاهدين لإعادة فتحه في بداية العام المقبل ليتمكن اللبنانيون من زيارة وسط المدينة بسهولة سواء سيرًا على الأقدام أو بإستخدام سياراتهم، أي كما في بعض البلدان الأوروبية حيث يتم تخصيص ساعات معينة للسيارات وأخرى للمشاة".
وهنأ حبيب جميع اللبنانيين بالأعياد، متمنيًا لهم وللبنان "سنة مليئة بالخيرات".
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