الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أنطوان حبيب: إعادة تفعيل قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية أبرز انجازات مصرف الإسكان

أخبار لبنان
2024-12-30 | 07:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أنطوان حبيب: إعادة تفعيل قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية أبرز انجازات مصرف الإسكان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أنطوان حبيب: إعادة تفعيل قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية أبرز انجازات مصرف الإسكان

أعلن رئيس مجلس إدارة "مصرف الاسكان" أنطوان حبيب في بيان أن "أبرز الإنجازات التي حققها مصرف الإسكان ومجلس إدارته تتمثل في إعادة تفعيل قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي تصل قيمته إلى 165 مليون دولار. وقد تم استلام الدفعة الأولى منه في الأول من أيلول 2024، بينما وصلت الدفعة الثانية في الأول من كانون الأول 2024، وبلغت قيمة الدفعة الأولى 16 مليونًا و400 ألف دولار، بينما كانت قيمة الدفعة الثانية 16 مليونًا و200 ألف دولار".

وأوضح أن "هذه المبالغ ستُخصص لدعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط لتمكينهم من شراء أو إعادة ترميم أو بناء منازل مما يسهم بشكل مباشر في تحسين أوضاعهم السكنية".

وقال: "نعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو الحد من هجرة الشباب اللبناني إلى الخارج وتمكينهم من العودة إلى قراهم والعيش فيها بكرامة مع امتلاكهم لمنازل، وإذا قرروا السفرسيكون لديهم دائمًا مسكن في وطنهم. فهدفنا فعلياً هو الحفاظ على اللبنانيين في أرضهم لأن مغادرتهم لوطنهم قد تعني استبدالهم بأجانب، وهذه النقطة واحدة من أبرز إنجازات مصرف الإسكان".

كما لفت إلى أن "الإنجاز الثاني يتعلق بشهادات الإيداع، حيث أقر وزير العمل مصطفى بيرم رفع قيمة الشهادات من مليون ونصف ليرة إلى 20 مليون ليرة، بالإضافة إلى تعديل جديد لمكاتب استقدام العمال الأجانب حيث أصبح الحد الأقصى لكل مكتب 550 مليون ليرة لكل شخص".

وأشار إلى أن "الإنجاز الأكبر يكمن في إعادة الأمل للشباب اللبناني حيث استمر المصرف في تقديم القروض رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان بما في ذلك القصف الذي طال مناطق مختلفة".

وأكد حبيب أن "تقديم الطلبات لقروض الإسكان تتم عبر الموقع الالكتروني للمصرف مما يضمن الشفافية ويثبت عدم الحاجة لأي تدخلات أو وساطات، فمن يستوفي الشروط سيحصل على القرض دون الحاجة لأي وسيلة دعم إضافية".

وكشف عن أن "هناك حلمًا آخر يُأمل في تحقيقه خلال عام 2025، وهو إعادة فتح شارع المصارف في وسط بيروت بعد نحو 20 عامًا على إغلاقه، ونتمنى أن يتعاون المجلس البلدي ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مع شركة سوليدير لإعادة فتح الشارع ليعود وسط المدينة إلى الحياة والازدهار كما كان في السابق".

وقال: "مركز مصرف الإسكان الرئيسي يقع في هذا الشارع، ونسعى جاهدين لإعادة فتحه في بداية العام المقبل ليتمكن اللبنانيون من زيارة وسط المدينة بسهولة سواء سيرًا على الأقدام أو بإستخدام سياراتهم، أي كما في بعض البلدان الأوروبية حيث يتم تخصيص ساعات معينة للسيارات وأخرى للمشاة".

وهنأ حبيب جميع اللبنانيين بالأعياد، متمنيًا لهم وللبنان "سنة مليئة بالخيرات".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

حبيب:

إعادة

تفعيل

الصندوق

العربي

للتنمية

الاجتماعية

والاقتصادية

انجازات

الإسكان

LBCI التالي
حمية: ملف رفع الأنقاض انتهى كملف قانونيّ وأُقرّ دفتر الشروط
توقيف 22 شخصًا في مناطق مختلفة من البقاع وبيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-11-21

مصرف الإسكان يحصد "جائزة التميٌز والإنجاز المصرفي العربي لعام ٢٠٢٤"

LBCI
آخر الأخبار
04:42

وزير الخارجية السوريّ الجديد: ستكون هناك شراكة استراتيجية بيننا وبين أوكرانيا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-26

الامين العام لاتحاد المصارف العربية: إعادة الثقة بالليرة اللبنانية تمثّل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصاديّ

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-13

ملف إعادة الإعمار بين الشامي وحبيب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:07

السنة الجديدة حظ وجوائز مع تطبيق MyMonty ووسام حنا عالـLBCI…

LBCI
أمن وقضاء
10:59

الحجار طالب بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق موقوفَين لمعاملتهما عناصر حرس السفارة السعودية بالشدة

LBCI
أخبار لبنان
10:07

المديرية العامة للدفاع المدني تدعو الى إتباع ارشاداتها ليلة رأس السنة

LBCI
أمن وقضاء
09:18

مفرزة استقصاء بيروت قبضت على مروجي مخدرات بالجرم المشهود في محلة سوق الأحد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:34

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: الهجمات في إسرائيل واليمن وفي البحر الأحمر تشكل مصدر قلق بالغ وِالمزيد من التصعيد العسكري يمكن أن يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر

LBCI
أخبار دولية
05:45

وزارة الصحة التابعة لـ”حماس”: ٢٧ شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الفنيون في الطيران المدني: التوقف عن الأعمال في المطار في 7-1-2025

LBCI
أخبار دولية
2024-12-28

رئيس الاستخبارات بالإدارة السورية الجديدة يتعهد "إعادة هيكلة" المنظومة الأمنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:21

حمية: ملف رفع الأنقاض انتهى كملف قانونيّ وأُقرّ دفتر الشروط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:24

قضية ترحيل القرضاوي عالقة لدى السلطات اللبنانية… إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
05:22

مولوي من بكركي: ملف عائلة دريد الأسد له علاقة بجوازات سفر مزورة والامن العام في لبنان يطبق القانون

LBCI
أخبار لبنان
04:56

جعجع: المناسبة الأولى التي تحاول المنظومة تأكيد استمرارها فيها هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة

LBCI
أخبار دولية
03:50

الشرع يلتقي وزير الخارجية الأوكرانيّ

LBCI
أخبار دولية
13:28

ترامب وأحلام التوسع: من قناة بنما إلى غرينلاند وكندا!

LBCI
أخبار دولية
13:27

شركة باراغون... سلاح إسرائيل لاختراق المحادثات على هواتفكم

LBCI
أخبار دولية
13:25

الخروقات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني لا تتوقف…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

لبنان يوقف نجل القرضاوي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
09:31

المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار أعطى اشارة بتوقيف عبد الرحمن القرضاوي الذي تستمع اليه المباحث المركزية كما أرسل كتابين الى كل من الامارات ومصر لابلاغهما بتوقيف القرضاوي في لبنان من أجل ارسال طلبات الاسترداد

LBCI
اخبار البرامج
14:56

بعدما عاش طفولة قاسية على يد والده وزوجاته... قرر العثور على والدته الحقيقية "فتاة الليل": ما هي قصة محمود؟

LBCI
فنّ
16:34

وفاة والدة الفنان اللبناني المغترب "مساري" (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

السلم الاهلي على المحك... ضرب واهانات لسوريين وتوريط لابناء طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

لبنان يوقف نجل القرضاوي

LBCI
آخر الأخبار
13:25

مصادر مصرية للـLBCI: مصر بصدد التقدّم بطلب رسمي للبنان للمطالبة باسترداد عبد الرحمن القرضاوي وذلك لوجود مذكرة اعتقال صادرة بحقه من القضاء المصري ومعمّمة عبر الإنتربول

LBCI
فنّ
16:43

وفاة الفنان المصري الكبير أحمد عدوية

LBCI
خبر عاجل
12:16

التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More