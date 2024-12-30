الامن العام رحل سوريين اوقفوا امس في كسروان بعد صدور قرار بترحيلهم

قام مركز أمن عام كسروان برئاسة المقدم رنا عصفور، بناء على قرار المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري وبمؤازرة قوة من الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام جبل لبنان، بترحيل سوريين عبر معبر العريضة كانوا قد اوقفوا امس في كسروان وصدر القرار بترحيلهم، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام.