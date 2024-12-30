وزيرا الخارجية والجيوش الفرنسيان يلتقيان العماد جوزاف عون... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو مع وفد مرافق.



وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلديَن، ومواصلة دعم الجيش في ظل الظروف الراهنة.